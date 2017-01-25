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〈南部〉南迴多良高架橋通車 春節交管

2017-01-25

〔記者陳賢義／台東報導〕因應春節連續假期，南迴台九線多良高架橋昨通行，加入春節疏運，大武警分局則為維持行車順暢，針對易壅塞地點預先規劃警、民力疏導交通，也規劃各項交管措施，最美麗的多良火車站除夕至初五將實施車輛分流，金崙東六十六線禁止大客車進入，籲前往金崙溫泉的遊客依指示牌行駛替代道路。

金崙東66線大客車禁入

大武警分局表示，春節連假自廿七日到二月一日，預估初一初二北上車潮會較多，易壅塞路段為台九線四三二．五公里、大鳥段，及四一五．七公里、多良高架橋，車多時將採不定時實施車輛輪放管制；南下車潮則可能在初二至初四遽增，四○八．五公里、新香蘭段也會視情況實施車輛管制。

最美麗的多良火車站將於除夕至初五實施車輛分流，呼籲前往台東或高屏車輛行駛內車道，至多良火車站欣賞美景的車輛則行駛外車道。另外，金崙溫泉將於台九線實施長綠管制措施，即東六十六線及金崙街道停等時間會較長，除規劃替代道路並禁止大客車進入東六十六線。

公路局東西快速公路高南區工程處則表示，多良高架橋在工程人員的努力下，配合今年春節返鄉及旅遊車潮疏運，階段性完竣昨開放通行，增加北上兩車道，原台九線則提供南下通行，可稍解多良火車站前車輛壅塞的車流現象，籲用路人遵照該路段交通標誌標線，循序行駛，以確保行車順暢。

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  • 南迴台九線多良高架橋階段性竣工開放通行。（記者陳賢義翻攝）

    南迴台九線多良高架橋階段性竣工開放通行。（記者陳賢義翻攝）

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標題：〈南部〉南迴多良高架橋通車 春節交管


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