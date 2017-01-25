〈南部〉屏東火車站前站 今午起開放通行
2017-01-25
〔記者李立法／屏東報導〕屏東火車站為因應春節疏運人潮，封閉施工年餘的前站二十五日中午起開放人員通行，原本被一分為二的車站大廳將完全貫通，民眾搭車更加便利。
人員通行車流仍不行
屏東車站長董阿成指出，屏東新站站體工程分二期，第一期後站工程去年八月完工啟用，第二期前站工程施工年餘後已進入尾聲，為方便乘客進出車站，紓解後站人車壅塞，前站將從今天中午起開放通行，但僅限於旅客，車輛還無法進出站前廣場，只能在廣場前光復路接送旅客。
搭車不必再繞到後站
董阿成表示，前站開放通行後，民眾搭車不必再繞到後站，可節省時間，車站大廳將完全貫通，十分寬敞，列車股道將從三股道增加到四個股道，若列車班次增加，也能輕鬆調度，搭車更方便。
屏東市興樂里長吳全雅表示，陸續接獲身障朋友反映，指新站兩側停車場位置距離上下月台的地點太遠，一般民眾走個二、三百公尺或許不算什麼，但對身障人士來說卻是相當吃力，而且停車場也沒有規劃殘障車輛停車空間，新站設施對身障者似乎並不友善。
站方表示，新站已增設電扶梯及電梯數量，方便身障朋友上下月台，南側與東側停車場還在規劃中，無障礙設施會納入考量，至於月台頂篷鋼柱阻擋樓梯進出口的問題，也會設法增加開口幅度，方便乘客進出月台。
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屏東火車站前站 今午起開放通行
屏東火車站為因應春節疏運人潮，封閉施工年餘的前站二十五日中午起開放人員通行，原本被一分為二的車站大廳將完全貫通，民眾搭車更加便利。人員通行車…
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