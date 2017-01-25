〈台北都會〉陳秀惠請辭 今確定新任原民會主委
2017-01-25
〔記者鍾泓良、聶瑋齡／台北報導〕台北市原住民族事務委員會主委陳秀惠前天晚上向市長柯文哲遞辭呈請辭，成為柯上任至今第十六位離職的一級首長。據了解，柯文哲面試十幾位人選，甚至三度徵詢國民黨原住民議員李傅中武，市府高層表示，今天上午將召開遴選會議確定新主委。
陳秀惠去職，再加上市府發言人林鶴明轉任總統府發言人，也是柯市府今年第二位離職的主管。據知情人士透露，市府最屬意前民國黨立委候選人吳國譽，吳甚至回到部落時，都跟族人、耆老表明自己將是未來主委。
吳國譽受訪澄清，大家都知道博士終考前都不能自稱博士，他認為傳言是煙霧彈，強調自己豐年祭後就未回部落，連爸媽都是看報紙才知道自己被徵詢。他說，市府去年十二月中確實有與他接觸，他認為若自己擔任主委會很開心，但自認機會不高，因為名單中還有其他前輩。
督導原民會的副市長陳景峻說，民間有推薦幾位原住民人士，他與對方討論台北原住民政策，但他強調人事權是市長決定。
婉拒出任主委的李傅中武說，兩個月前柯文哲有向他徵詢，但他以自己肩負選民所託而婉拒，後來柯又再問第二、第三次，還派辦公室主任蔡壁如勸說，但他仍拒絕。昨至截稿前，仍未連繫上陳秀惠取得回應。
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