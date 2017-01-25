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〈台北都會〉北藝中心清算 理成營造欠市府逾4億

2017-01-25

未完工程至少30％

〔記者陳紜甄、何世昌／台北報導〕台北藝術中心承包商理成營造去年十一月無預警倒閉，北市府終止與理成的營造合約，並委託新北市土木技師公會，清算理成完工的項目與進度，一旦清算完畢，將重新發包施工。清算報告近日出爐，捷運局東工處長簡哲宏說，理成營造未完工程至少卅％，積欠北市府款項至少四億多元，未來向法院提告，要求理成償還。

理成集團旗下的理成工業表示，理成營造已解散，發言人在國外，不便回應。理成營造已聲請破產，法院尚未核准，法務局長袁秀慧說，一旦官司結束後，法院會強制執行；未足額獲償部分，將由法院核發債權憑證，北市府可依據「債權憑證」，向理成營造的破產財團「取償」，若未來理成營造公司代表東山再起，亦得憑此取償。

北藝中心設計與興建工程款高達五十九．九億元，原定去年底驗收完工，未料理成營造去年十一月無預警宣佈倒閉，向法院聲請破產，造成工程無限期延宕。目前北藝中心連續壁工程已完成，亞翔工程負責的劇場工程進度，目前為五十％；理成營造負責的主體與內裝工程，工程完成度僅七十％。

清算報告內容指出，理成營造約有卅％工程項目未完工。捷運局說，卅％僅保守估計，後續如發現已完成工程出現瑕疵或理成擅自變更設計，皆列入未完工項目，另理成積欠北市府款項至少四億多元，未來會視北藝中心後續工程興建支出情況，持續再追加理成積欠金額。

最快4月重新招標

捷運局表示，清算報告農曆年前會送至理成營造，並要求理成針對報告內已完工的項目與數量，限期內提出異議，預計最快四月可重新招標發包。

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  • 台北藝術中心清算報告近日出爐，捷運局東工處長簡哲宏說，理成營造未完工程至少卅％，積欠北市府款項至少四億多元。 （記者張議晨攝）

    台北藝術中心清算報告近日出爐，捷運局東工處長簡哲宏說，理成營造未完工程至少卅％，積欠北市府款項至少四億多元。 （記者張議晨攝）

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