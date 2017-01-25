〈台北都會〉聯開宅當公宅錯誤政策 柯︰月租逾2萬就賣掉
104戶符合出售標準
〔記者張凱翔／台北報導〕北市捷運共構聯開宅空屋過多，台北市長柯文哲昨坦言，聯開宅當公宅是錯誤政策，「一個月租金要三萬兩千元，乾脆分期繳房貸」，檢討後重訂標準，月租兩萬以上的聯開宅就要賣掉。北市都市發展局說，市府自建公宅不會售出，聯開宅有一○四戶符合出售標準；捷運局表示，報請議會獲得同意後，就可將一○四戶售出。
目前北市聯開宅共有五七○戶，每月租金超過兩萬元的有二七七戶，已租一七三戶；公宅共五四六戶，共一○七戶每月租金超過兩萬，租出九十五戶。
柯文哲說，捷運共構宅出租狀況不理想，有部分是在美河市，捷運共構應該是商場而非住宅，捷運共構價錢貴，從日本的經驗來看，人流帶來金流，比較適合做為辦公室。柯直言，聯開宅「一個月租金要三萬兩千元，乾脆分期付款繳房貸就好，住三萬多元的房子，是要幹什麼」，反觀興隆公宅出租率就是百分之百。
柯文哲日前在市議會公宅專案報告提過，只要每月租金超過三萬元的聯開宅就會賣，今日卻改口說，每月租金「二萬元以上」才應該要賣；柯表示，這是依據過去狀況評估，有時政策執行會有些微錯誤，重新檢討比較清楚。
柯文哲說，四月份議會開議前，針對台北聯開宅及租金補貼等政策，赴議會和議員溝通並了解意見。柯還說，「居住正義不只是公共住宅，包含租金補貼和住宅出租」，之後會針對相關政策進行總整理。
已承租戶不受影響
都發局說，公宅和聯開宅定位不同，公宅要超過三房的房型，每月租金才會超過兩萬，聯開宅普遍兩房租金就逼近三萬，柯應把兩者分開，市府自建公宅不會出售。捷運局說，議會同意後就會售出聯開宅，但已承租戶將不受影響。
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