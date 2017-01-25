〈台北都會〉ＶＲ走進圖書館 體驗蔡倫造紙
2017-01-25
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市立圖書館舉辦「印本書—世界最美的書」主題展，展出近百本來自德、澳、日、瑞士等得獎裝幀書籍，並引進ＶＲ虛擬實境設施，讓民眾體驗古代蔡倫造紙樂趣。
文化局副局長于玟表示，現代人被智慧型手機、筆記型電腦等數位科技制約，但紙張是日常生活不可或缺的物品，造紙術是中國古代四大發明之一，除書寫記事，更具有傳遞文化功能。
一月廿四日至廿六日下午兩點至四點，以及二至三月每週六上午九點卅分至下午五點，在市圖三樓演講廳入口免費體驗古代造紙場景，民眾頭戴ＶＲ裝置，逐步完成「覆簾壓紙」、「透火焙乾」、「活字印刷」等程序，結束後可列印一張手做紙卡片帶回家。
文化局昨天也把ＶＲ裝置搬到蘆洲集賢公共托老中心，副市長侯友宜戴上專屬眼鏡，與長者一起玩「水下考古」，長輩彷彿潛入海底，不停伸出手觸摸虛擬魚群，直呼逼真，有人說要抓魚回家過年加菜，還有人被突如其來的魚群嚇到，頻拍胸脯直喊「嘸驚嘸驚」，過程充滿驚喜。
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