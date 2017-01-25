| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
你中獎了嗎？ 去年11-12月千萬獎號 68789003 老婆強力回擊童仲彥 李秀環：我不是第一個被打的...
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉ＶＲ走進圖書館 體驗蔡倫造紙

2017-01-25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市立圖書館舉辦「印本書—世界最美的書」主題展，展出近百本來自德、澳、日、瑞士等得獎裝幀書籍，並引進ＶＲ虛擬實境設施，讓民眾體驗古代蔡倫造紙樂趣。

文化局副局長于玟表示，現代人被智慧型手機、筆記型電腦等數位科技制約，但紙張是日常生活不可或缺的物品，造紙術是中國古代四大發明之一，除書寫記事，更具有傳遞文化功能。

一月廿四日至廿六日下午兩點至四點，以及二至三月每週六上午九點卅分至下午五點，在市圖三樓演講廳入口免費體驗古代造紙場景，民眾頭戴ＶＲ裝置，逐步完成「覆簾壓紙」、「透火焙乾」、「活字印刷」等程序，結束後可列印一張手做紙卡片帶回家。

文化局昨天也把ＶＲ裝置搬到蘆洲集賢公共托老中心，副市長侯友宜戴上專屬眼鏡，與長者一起玩「水下考古」，長輩彷彿潛入海底，不停伸出手觸摸虛擬魚群，直呼逼真，有人說要抓魚回家過年加菜，還有人被突如其來的魚群嚇到，頻拍胸脯直喊「嘸驚嘸驚」，過程充滿驚喜。

廣告
  • 展覽引進VR虛擬實境設施，體驗古代蔡倫造紙與印刷過程樂趣。（記者賴筱桐攝）

    展覽引進VR虛擬實境設施，體驗古代蔡倫造紙與印刷過程樂趣。（記者賴筱桐攝）

  • 現場介紹造紙過程與技術。（記者賴筱桐攝）

    現場介紹造紙過程與技術。（記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： VR 圖書館
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
春節10景點「避」塞 快查懶人包

新北市風景區及交流道周邊在春節連假中容易壅塞，交通局以九份、淡水老街、烏來溫泉、八里左岸等十「避」塞景點為架構，整合即時路況、替代動線及停車…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：〈台北都會〉ＶＲ走進圖書館 體驗蔡倫造紙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.