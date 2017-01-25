〈台北都會〉鶯歌建國里燈展 雞年氛圍濃

2017-01-25

〔記者張安蕎／新北報導〕鶯歌區建國里舉辦元宵燈展，於土地公廟周邊打造七百坪大的展區，八座花燈有公雞、財神爺等討喜圖樣，花園中設置LOVE造型水泥及雞舍，民眾散步、賞燈之餘，還可看到里民提供廿多隻活蹦亂跳的雞，感受濃濃雞年氛圍。

建國里里長林清得號召卅多位志工，費時一個多月佈置花燈展區，廟前懸掛六十多個里民繪製的燈籠，並利用廢棄物打造燈架，邀請宜蘭及桃園監獄受刑人製作八座花燈，有兩尺高的公雞、財神爺，還有造型可愛的熊貓、企鵝等，其中公雞花燈每半小時還會咕咕鳴叫一次，增添趣味性。另外，志工們將草坪修剪成台灣等造型，適合拍照取景。

林清得說，在議員蘇有仁、區長胡合鎔協助下，建國里打造出鶯歌區唯一的元宵燈展，早晚各具不同風情，讓居民不用遠赴外縣市走春，也讓來土地公廟參拜的香客，除祈求平安幸福之外，也能欣賞具有吉祥意義又活潑感十足的花燈，即日起展至二月廿八日。