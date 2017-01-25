〈台北都會〉教練繪潛水地圖 看見望海巷灣美景

2017-01-25

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府去年五月公告「望海巷灣潮境保育區」，八月禁止垂釣捕撈，在潛水教練熱情清理水中垃圾與魚網後，各類珍稀生物逐漸又回來；潛水志工趙健舜繪製「望海巷灣潛水地圖」，希望讓潛水客能夠按圖索驥，欣賞水下美景。

趙健舜說，潛水地圖中除了有各種潛水資訊外，還有該潛點常見物種與特殊物種，潛水地圖共印製八張、七個潛水點，八十一種物種，潛水卡大小約為十五公分乘以廿一公分，帶著潛水地圖入水，潛水不再只是走馬看花，更可以增添潛水過程中，與地圖上物種巧遇的樂趣。

趙健舜說，潛水地圖的繪製，不像一般地圖繪製能夠以車輛、空拍機、衛星等多元工具來輔助，必須由潛水員背著水下攝影機實地拍攝，並沿途記錄各潛點定位點的相對位置、角度、深度與常見物種等，作業繁瑣，耗時半年才完成。

趙健舜說，當初做潛水地圖的立意，就是希望未來導遊潛水教練在帶隊潛水時，可以利用潛水地圖跟潛水客做簡報，傳達望海巷灣特殊的水下環境；趙健舜提醒民眾，不要以為自己會潛水，拿了地圖就下水、還是要找專業教練帶隊，才能於欣賞水下美景同時也兼顧及安全。

第一批兩百份潛水地圖預計過年後出貨，將優先提供給當初捐款給「望海巷灣群眾募資計畫」的贊助者，未來如果還有剩下，會提供義賣，所得作為海洋保育基金。