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〈台北都會〉春節10景點「避」塞 快查懶人包

2017-01-25

〔記者何玉華／新北報導〕新北市風景區及交流道周邊在春節連假中容易壅塞，交通局以九份、淡水老街、烏來溫泉、八里左岸等十「避」塞景點為架構，整合即時路況、替代動線及停車剩餘資訊成「新北春節交通懶人包」平台，以手機閱讀的版面設計，方便民眾透過手機上網查詢。

交通局長王聲威表示，懶人包內容包括國道、大台北公車、高鐵、台鐵及水上巴士等資訊，操作簡單，方便各縣市民眾到新北玩運用；科長陳建成補充，根據往年經驗，除夕及初二上午，返鄉及回娘家車潮多，交流道周邊道路易壅塞，初三、四各風景區會湧進人潮。

陳建成說，小年夜下午至除夕中午前、初二上午，因返鄉及回娘家車潮利用國道，交流道周邊道包含台六十四線往中和交流道、台六十五線往五股交流道及土城交流道、五股新五路往五股交流道、三重重陽路往三重交流道、土城中央路往土城交流道、林口文化一路往林口交流道、三峽復興路、隆恩街往三鶯交流道、汐止大同路、新台五路往汐止交流道、深坑文山路往石碇交流道等路段，易受高速公路匝道儀控影響回塞。

風景區如九份老街、深坑老街、淡水老街、三峽老街、北海岸台二線、烏來風景區、十分風景區及中和烘爐地、林口竹林寺、三峽白雞廟，周邊道路預測初二下午出現車潮，初三、初四達高峰，車行時間將多出二至三倍。

民眾上網搜尋「新北春節交通懶人包」（網址：https://goo.gl/YHSNwc），選擇地點後，了解即時路況、即時影像，碰到塞車，參考替代動線建議避開紅色塞車路段，到達目的地後，也有鄰近的停車資訊地圖及剩餘車位資訊；針對搭乘大眾運輸的民眾，懶人包中也整合了公車動態，一目了然。

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  • 「新北春節交通懶人包」平台，以手機閱讀的版面設計，方便民眾透過手機上網查詢。（記者何玉華攝）

    「新北春節交通懶人包」平台，以手機閱讀的版面設計，方便民眾透過手機上網查詢。（記者何玉華攝）

  • 新北市瑞芳區九份老街向來深受觀光客喜愛。 （資料照，記者俞肇福攝）

    新北市瑞芳區九份老街向來深受觀光客喜愛。 （資料照，記者俞肇福攝）

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春節10景點「避」塞 快查懶人包

新北市風景區及交流道周邊在春節連假中容易壅塞，交通局以九份、淡水老街、烏來溫泉、八里左岸等十「避」塞景點為架構，整合即時路況、替代動線及停車…

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