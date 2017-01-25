〈北部〉老榕風倒亡 利澤人移植正榕追憶

2017-01-25

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉利澤派出所前原本有棵百年老榕樹，曾是附近農人在樹下擺攤、話家常的好所在，幾年前因感染褐根病，不敵強颱吹襲而倒地，經過救治仍無法存活；縣議員黃適超協調縣府移植另一棵大榕樹到原地，重現意象恢復利澤簡老街的綠色風景。

利澤派出所前原本的老榕有一百二十年樹齡，幾年前因強颱被吹襲倒地，經扶正並聘請專家診治，最後還是無法存活，地方人士深感不捨，認為老街還是要有大樹綠蔭，才能生氣盎然。縣議員黃適超協商縣府邀請專家處理土壤病菌，再尋覓另一棵大榕樹於昨天完成移植。

八十六歲耆老楊燦煌說，小時候就有大榕樹在，樹根長達一、二十米，老樹對於利澤簡地方、派出所都是個標誌，最後無法存活真的很可惜，很高興有大樹移植，找回過去回憶。

黃適超說，大家對於移植樹種有許多建議，包含雀榕、樟樹等，經媽祖靈示，決定選擇住民共同的原始記憶，也就是原老榕樹的樹種「正榕」，最後在宜蘭市公所樹木銀行找到適合榕樹並進行移植。