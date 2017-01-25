〈北部〉三星米食文化館 邀過年來「悟稻」

2017-01-25

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕發源於台東知名的池上飯包，宜蘭人李照禎收購後，打造悟饕池上飯包的便當王國，為了推廣米食文化，他並在宜蘭縣三星鄉建立米食文化館，要讓大家前來「悟稻」，了解米食歷史。

悟饕池上飯包創辦人李照禎，民國八十九年收購六十年歷史的池上飯包，打造屬於他的便當王國；為了傳承米食文化，九十一年在台東火車站附近設立池上飯包文化故事館，講述飯包的演變，讓遊客吃便當學歷史。今年則在宜蘭縣三星鄉建立「米食文化館」，要從飯包追本溯源到米食，推廣食農教育。

走進三星鄉悟元園區的米食文化館，推開寫著「呷飯」的木門，牆上題著大大的「悟稻」兩字；李照禎說，「悟」是用自己的心，感受大自然給我們的食物，人沒吃飯就沒力氣，所以要領悟稻米給的能量和其中的天地日月精華。

李照禎說，米食文化館陳列許多農業時代文物，未來也會擺設碾米機器，讓民眾可以在館內碾米，春節期間免費開放參觀。