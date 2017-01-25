〈北部〉幾米公車不收費 愛心箱投發票或零錢

2017-01-25

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市公所以繪本作家幾米作品「星空」、「忘記親一下」圖像，打造「星空號」與「奇蹟號」幾米觀光巴士，試營運三個月，有一萬五千餘人次搭乘；市公所評估後仍維持不收費營運，但結合公益在車上設置愛心箱，希望乘客捐出發票或零錢代替車資，全數捐給阿寶基金會。

幾米繪本充滿童趣，鮮明色彩與內容引人入勝；市公所打造幾米觀光巴士，穿梭宜蘭市區讓舊城更增繽紛。市公所表示，幾米公車九月十三日上路試營運，「星空號」與「奇蹟號」從宜蘭轉運站、宜蘭河濱公園對開，串連市區十三處景點，半個小時至四十分鐘一班。

試營運採免費搭乘，很多人搶著與幾米公車、人偶合影，在旅途中增加新的亮點與懷念。試營運結束，公所曾評估是否比照縣府的「勁好行」公車，全票收費廿元；但市長江聰淵認為，遇逢春節期間，運量勢必增加，大眾運輸的功能在於輸運，不是收費，若因收費影響搭乘意願，就會失去原意。

經討論，市公所決定與阿寶基金會合作，幾米公車仍維持不收費，在車內設愛心箱，請乘客捐發票或零錢代替車資，在旅遊宜蘭的同時也可做愛心，昨天進行啟動儀式；江聰淵說，發票不限金額，捐錢也是，一元也行、如果有能力百元、千元更好，這是溫暖的展現。

阿寶基金會為發展遲緩與身障兒童的家庭提供服務，去年與幾米團隊合作，在宜蘭幸福轉運站設立「米寶小作所」，作為孩子訓練與文創開發教育據點，經費一直自籌需要各界關心；基金會董事長耿蓉很感謝市公所作法，能夠把資源留給她們讓愛運轉。