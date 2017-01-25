〈北部〉富興鳳梨小火車 農曆年重新載客

2017-01-25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉富興村「富興鳳梨公園」去年規劃「鳳梨小火車」，鋪設長約一三一四公尺的軌道徜徉森林、鳳梨園，吸引遊客湧入，結果小火車馬力不足機車頭損壞進場維修，最近已修復送回，預計農曆春節期間重新開放載客。

社區發展協會理事長楊清茂指出，小火車去年底就已修好送回，但社區卻因農曆年前的鳳梨花進入採收季節，負責客串司機的農民大家都在忙著採收、裝箱，很難顧及載客活動，也因此未積極「宣傳」。

他說，去年鳳梨小火車上路後，也沒想到能吸引到這麼多遊客，園區內攤販「一天光是賣香腸都有一萬多元」，最近雖沒有宣傳，也是有零星旅客前來搭乘，平均每天門票收入三、四千元。

為了迎接農曆年，社區發展協會也在台九線富興客棧路段設置「富興小火車」指示牌，吸引遊客注意，修復的小火車一輛可載客二十人，馬力也有加大，搭乘小火車體驗價一人一百元，以支付場地清潔、油錢及司機工資等開銷，希望再造社區榮景。