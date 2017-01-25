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〈北部〉花東縱谷生態遊 推12條套裝路線

2017-01-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花東縱谷去年總遊客量突破五百廿八萬人次，今年花東縱谷國家風景區管理處定位「生態旅遊年」，趁著過年前夕推出十二條套裝旅遊路線，包括鯉魚潭螢火蟲生態之旅、縱谷古道漫走及花東溫泉美食系列活動，方便遊客「走到哪、玩到哪」，恣意享受慢活生態之旅。

縱管處今年以地質、生態、原鄉、溫泉美食及自行車為主軸，推出十二條旅遊套裝路線，並與林管處、水保局、台灣好行、觀光巴士與在地旅遊業者及協會合作，規劃多日遊行程，邀請遊客前進部落，享受來自最天然的漁鮮和野菜料理文化。

處長洪東濤說，去年花東縱谷全區遊客量突破五百廿八萬人次，創下歷年新高，今年再度邀請相關單位共襄盛舉，再推多條旅遊行程，不僅將鳳林鎮林田山文化園區納入旅遊路線之一，也更著重鯉魚潭水上活動產業，期望今年能夠成功吸引逾六百萬人次造訪。

縱管處表示，鯉魚潭是花東境內最大內陸湖泊，封閉型水域讓湖面平靜少波，相當適合遊客踩著腳踏船及滑獨木舟至湖中央，以不同視角，環繞凝視隱身在群山中的碧綠潭水。

花蓮縣政府觀光處代理處長彭偉族說，今年縣府也與縱管處合作，在鯉魚潭燈區推出紅面鴨水舞秀，即日起至二月十九日止，日間演出場次為每天十四時至十六時、整點展演八分鐘；夜間場次則自十八時卅分至廿一時，每半小時展演一次。

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  • 縱管處今年推十二條旅遊路線，位於花蓮壽豐鄉的鯉魚潭，除有紅面鴨水舞秀，民眾還可體驗湖上獨木舟。 （記者王峻祺攝）

    縱管處今年推十二條旅遊路線，位於花蓮壽豐鄉的鯉魚潭，除有紅面鴨水舞秀，民眾還可體驗湖上獨木舟。 （記者王峻祺攝）

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