〈北部〉太魯閣遊園專車 初二至初四免費搭

2017-01-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣國家公園管理處將於今年春節初二至初四期間，免費提供遊園專車，預估接駁人潮可突破四萬人次；太管處表示，專車共分三路線，班次頻繁、停留站多，每處景點均能供民眾慢慢遊憩，可望紓解春節龐大車流量。

今年春節共有六天連假，花蓮縣警察局於廿九日至卅一日（初二至初四），在台八線中橫公路太魯閣至天祥路段實施交通管制，太管處則配合交管推出免費遊園專車，並分成藍、紅、綠三條路線，提供遊客便利交通。

免費遊園專車主要將新城（太魯閣）火車站作為轉運站，藍線（全程車）自新城開車後，經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、燕子口步道東口（下車）、靳珩橋（上車）、綠水到天祥折返；回程則依序停靠長春祠、太魯閣加油站後，再回到新城車站，每卅分鐘一班車，新城火車站末班車為十三時許，天祥末班車則是十四時卅分。

紅線、綠線（區間車）分別負責新城至布洛灣及布洛灣至天祥二條路線，每十分鐘一班車，班次頻繁，太管處預計將能紓緩全程車載量，並提供民眾更加方便的遊程規劃。

太管處副處長張登文指出，免費遊園專車將能大幅減輕公路負擔，另於管制日七時至十五時卅分，太魯閣口至天祥路段也禁止一般車輛通行，甲、乙類大客車（遊覽車）則採總量管制，管制區內已預定飯店住宿者，憑飯店住宿單可於中午十二時後驗證放行。