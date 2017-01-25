| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉太魯閣遊園專車 初二至初四免費搭

2017-01-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣國家公園管理處將於今年春節初二至初四期間，免費提供遊園專車，預估接駁人潮可突破四萬人次；太管處表示，專車共分三路線，班次頻繁、停留站多，每處景點均能供民眾慢慢遊憩，可望紓解春節龐大車流量。

今年春節共有六天連假，花蓮縣警察局於廿九日至卅一日（初二至初四），在台八線中橫公路太魯閣至天祥路段實施交通管制，太管處則配合交管推出免費遊園專車，並分成藍、紅、綠三條路線，提供遊客便利交通。

免費遊園專車主要將新城（太魯閣）火車站作為轉運站，藍線（全程車）自新城開車後，經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、燕子口步道東口（下車）、靳珩橋（上車）、綠水到天祥折返；回程則依序停靠長春祠、太魯閣加油站後，再回到新城車站，每卅分鐘一班車，新城火車站末班車為十三時許，天祥末班車則是十四時卅分。

紅線、綠線（區間車）分別負責新城至布洛灣及布洛灣至天祥二條路線，每十分鐘一班車，班次頻繁，太管處預計將能紓緩全程車載量，並提供民眾更加方便的遊程規劃。

太管處副處長張登文指出，免費遊園專車將能大幅減輕公路負擔，另於管制日七時至十五時卅分，太魯閣口至天祥路段也禁止一般車輛通行，甲、乙類大客車（遊覽車）則採總量管制，管制區內已預定飯店住宿者，憑飯店住宿單可於中午十二時後驗證放行。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
機場捷運長庚醫院站 將建國道轉運站

機場捷運農曆年後即將通車，龜山區A8站緊鄰林口長庚醫院，周邊交通壅塞，尖峰時段車流甚至回堵至國道一號林口Ａ、Ｂ兩交流道出口，市府交通局為紓解…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：〈北部〉太魯閣遊園專車 初二至初四免費搭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.