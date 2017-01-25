〈北部〉春節宜花「好行」 宜有APP 花推鐵公路套票

2017-01-25

〔記者簡惠茹、王峻祺／綜合報導〕春節返鄉、出遊，來宜蘭前可下載「IBUS 宜蘭勁好行」APP，宜縣內公車轉乘資訊隨你查，還能協助路線規劃；而公路總局針對春節期間花蓮縣內及聯外交通疏運，共規劃八天疏運措施，除要求客運業者加開一百六十八個班次，還推出北花鐵公路聯運套票，約幫民眾省下二百元費用；今起花蓮縣境內一千零八十二輛計程車也將收費加價，全天按夜間加成計費，單趟旅次還需加收五十元。

下載「宜蘭勁好行」APP 可查公車轉乘資訊

宜蘭縣為鼓勵民眾搭乘公車，推出改版後的「IBUS 宜蘭勁好行」APP，縣府建設處長林國民說，透過程式可提供民眾多種路線查詢、路線規劃、預估到站推播功能，以文字與電子地圖顯示方式瀏覽，還有火車時刻表查詢等，便利遊客轉乘使用。

另，國道五號年初一、初二上午七點到十二點，實施南下高乘載管制，國五北上則從初二到初五下午三點到晚上八點實施高乘載，宜蘭、頭城北上路段機動開放路肩行駛大客車。春節假期除夕到初五，前一天晚上十點到隔天清晨六點，實施夜間免收費。

台鐵 除夕到初六加開樹林、羅東對號區間車

台鐵則從廿七日除夕當天到二月二日加開樹林、羅東對號區間車，疏運台北、宜蘭返鄉或出遊旅客，提供優惠票價一百元，每日加行三班往返車次，預估可疏運兩萬人次旅客。

花蓮縣除有鐵公路聯運套票，提供鄉親便捷、便宜的服務外，轄內三等以上火車站，還設置轉乘公路客運指引立牌，並試辦「靜浦—長濱—玉里」臨時路線，每日推出四班次。

北花鐵公路聯運套票 春節加開168班次疏運

花蓮監理站股長羅紹雄說，往返台北、花蓮的鐵公路聯運套票，路程時間只需二．五小時，並可幫民眾省下約二百元的交通費用，目前已要求客運業者於春節期間加開一百六十八個班次疏運，並配合火車時刻表，視人潮狀況加開車次。

公路總局為搭配花蓮玉里鎮需求反應式運輸（DRTS），還以計程車代替原有三條公車路線，每條路線平日四班固定班、十班彈性班，即日起免費試營運至三月卅一日。

台灣好行也於春節期間推出「太魯閣線」、「縱谷花蓮線」，一天往返車次分別為十八及十四班。

宜縣為方便返鄉或旅遊民眾，從除夕到初四期間，縣內路邊停車九百五十九個車位，全面實施免收費，縣府並協調二十五所學校出借停車場，可提供八百四十五個免費車位。

花蓮縣內一千零八十二輛合法計程車，也將於即日起至二月一日止，進行為期八天的收費加價措施，春節運價全天按夜間加成計費，單趟旅次還需加收五十元費用。