〈北部〉擁抱奇雞 剪紙藝術映新竹州廳

2017-01-25

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府迎金雞年，請來知名剪紙藝術家楊士毅，以純手工在市府前廣場打造高四公尺的大型剪紙裝置藝術「擁抱奇雞慶吉年」，並配合燈光裝置與古色古香的新竹州廳互相輝映，昨天揭幕，展出到二月十二日，預料將成為民眾走春、打卡的熱門景點。

新竹市長林智堅說，剪紙藝術家楊士毅用一雙巧手，花了二十個工作天打造「擁抱奇雞慶吉年」，可愛討喜，為新竹州廳增添吉祥年味，夜燈光影透過鏤空剪紙與新竹州廳相互輝映，越夜越美麗。

「擁抱奇雞慶吉年」高、寬各四公尺，大紅色調與農曆春節相呼應，喜氣洋洋。楊士毅說，雞年即將來到，希望透過作品傳遞祝福與溫暖，「用力擁抱、感謝那些在日常生活中總是為大家早起的人！」

市府行政處表示，楊士毅身兼攝影師、導演與剪紙藝術家，是二○一五年「Best 100 年度職人創作者獎」獲獎者，二○○七年透過雲門舞集的「流浪者計畫」，赴西藏學習剪紙，投入紙藝創作。