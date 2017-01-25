〈北部〉關西淨水場上游 被偷倒不明廢液
2017-01-25
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣關西淨水場上游，位於橫山鄉境內的松竹橋下新城溪水域，被偷丟十個廿五公斤裝塑膠桶，桶內不明廢液或粉末從裂縫滲出，污染河面和下游深潭，出現一片乳白色泡沫，造成六戶使用溪水生活的住戶不便。新竹檢警已展開偵查，要揪出禍首。
環保局採檢 PH值屬正常範圍
關西鎮南新里長陳金謹也是「被害戶」，自行接管、設簡易儲水桶，從水源處避掉受污染區後導水入桶，再抽上去供四戶民宅使用，另兩戶則買水回家。
陳金謹無奈地說，過年前大掃除用水量倍增，六戶住戶卻因水源受污染，只能輪流從臨時的儲水桶抽水到自家的水塔，克難準備過年。
關西鎮民代表會主席劉德樑獲悉，致贈六戶民家礦泉水應變，也跟副主席羅吉強到場會勘、了解災情。
除了生活不便，他們也擔心下游的關西簡易自來水淨水場取用受到污染的原水，關西鎮民的用水安全堪慮。縣府環保局表示，獲報後到場採檢發現，現場的溪水PH值是六點三，還在正常範圍，水溶氧量也正常。
環保局初步研判桶內填裝的可能是有機溶劑，已採檢溪水和桶內廢液等送驗，釐清有無毒害及有機物的成份等。但因適逢春節，相關報告要等年後才會出來。
自來水公司三區處表示，關西淨水場內對於原水有兩道把關機制，包括每個小時都會做一次記錄的「生物養魚箱」與PH值廿四小時連續檢測儀，如有異常，操作人員會依規辦理緊急處置，要輸送給用戶使用的清水，出場前也會再次做相關檢驗，以確認水質安全，目前監控資料一切正常。
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