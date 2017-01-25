〈北部〉苗市長籲拒輪胎廠 縣府︰依法審核
〔記者彭健禮／苗栗報導〕泰豐輪胎公司大火，燒出公共安全及環境污染問題。苗栗市長邱炳坤籲請苗縣府比照桃園市府標準，拒絕瑪克瑪輪胎公司在苗栗市大坪頂設廠，給苗栗人一個乾淨、免於提心吊膽的生存環境。
縣府工商發展處長黃智群表示，瑪克瑪輪胎公司地目為工業用地，縣府依法受理工廠設立申請，已於去年七月間取得建照，對於後續作業，也會依法審核。
環保局長劉伯舒表示，瑪克瑪設廠案，最終得經環保局核准許可證，才能生產；環保局會針對各項污染防制措施及消防設施等嚴格把關，保障鄉親生命財產安全。
記者昨天撥打瑪克瑪公司電話，無人接應，無法得知瑪克瑪公司回應。
瑪克瑪設廠案，引起地方人士反彈。邱炳坤說，尤其日前泰豐輪胎中壢廠區大火，居民被迫緊急疏散，桃園、新竹都受污染，桃園市民只能成天戴口罩，此種場景讓苗栗市民憂心，擔心此惡害恐發生在苗栗。
邱炳坤說，桃園市長鄭文燦針對泰豐大火，下令不准泰豐輪胎廠原址重建、協商工廠遷移，嚴格要求即使只是輪胎倉庫，也要比照化學物品倉庫標準，不能設置在住宅區。他呼籲縣府依此標準為縣民身體健康把關，否准瑪克瑪公司的設廠案。
質疑大坪頂位高處 廠區緊鄰住宅區
邱炳坤表示，大坪頂在苗栗市的最高處，萬一發生大火，除苗栗市，位於下風處的頭屋、公館、西湖、銅鑼、三義等，幾乎半個苗栗縣都在污染範圍內，風向一轉連竹南、頭份也受害。
邱指出，且廠區緊鄰住宅區，附近有新英國小、國立聯合大學、貓裏客家學苑、貓裏山公園和熱門觀光景點功維敘隧道，還有零農藥檢出的「貓裏紅」紅茶示範區，他建議將高污染性的工廠集中在彰濱工業區專業管理。
邱說，有人認為設廠增加救業機會，但輪胎工廠屬低階勞力工作，薪資不高且易為外勞所取代，地方受益有限；工廠一旦設立，造成的噪音、空氣及水污染，都要由苗栗人埋單，賠上鄉親健康及地方發展。
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