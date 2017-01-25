〈北部〉中壢國民運動中心上樑 12月完工

2017-01-25

〔記者李容萍／中壢報導〕市府體育局斥資五億六千萬元興建的「中壢國民運動中心」，昨天舉行上樑典禮，市長鄭文燦、市議會議長邱奕勝等人合力把最後一根鋼樑的螺栓固鎖，預定十二月完工，連同八月將完工的桃園國民運動中心及南平公園運動中心，今年將有三座運動中心完工，啟用後可提供更多運動空間，營運單位也會規劃多元活動，讓市民以平民價格享受規律運動。

鄭文燦表示，舉行上樑典禮代表主建物結構即將完成，後續進行收尾工程及內裝準備工作，中壢國民運動中心為地下二層、地上七層的綠建築設計，一樓游泳池有大面積採光空間，視覺明亮，也設有雨水回收系統，高樓層則有空氣循環系統。

鄭文燦說，中壢國民運動中心外觀以「流動」為概念，曲線設計象徵此區域為新街溪及老街溪流域，讓運動和地方特色結合，同時進行周邊景觀工程，與既有的光明公園融合，是非常好的設計。

市府新建工程處處長陳智仁表示，中壢國民運動中心的樓層規劃，一樓為游泳池、SPA池，二樓為體適能中心、韻律教室、飛輪室、桌球室，三樓是綜合球場及露天攀岩場，四樓為多功能體能訓練室、棋藝閱覽室，五樓為羽球場，六樓為社區教室，七樓設置的「棒壘球打擊場」，更是特色項目。