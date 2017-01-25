〈北部〉桃園市公車「8公里買1送1」 2月6日試辦

2017-01-25

〔記者邱奕統／桃園報導〕市長鄭文燦昨天宣布，市區公車「八公里買一送一」將於二月六日上路試辦，選定台一線龜山至楊梅的二十六條公車路線，只限持有市民卡才能享有優惠；市府交通局說，四月起買一送一將擴大至全部公車路線，屆時公車將採里程數計費，取消段次收費。

鄭文燦說，二月六日起，市民只要持市民卡在台一線搭乘公車，第一趟前八公里按規定票價付費，第二趟前八公里不收費，考量桃園城鄉距離較遠，也設定票價最高為六十元，以照顧偏鄉及長途旅客。

他說，為改善台鐵桃園、中壢車站周邊交通，也將調整各公車總站，並設置「智慧型站牌」及「公車候車亭」， 提供民眾即時的公車動態資訊，桃園車站前的各公車總站，將統一整併至桃園體育場前的三民路與萬壽路口；中壢車站周邊各客運總站，調整至延平路中壢警分局日式宿舍前。

交通局表示，目前全市有公路客運和市區公車兩類，都採段次計費，但出現同一路線收費標準不一情形，造成民眾困擾，公路總局去年底已將九十八條公路客運路線交由市府管理，隨即進行整合，今年四月起除買一送一擴及全部路線，也將全數改採里程計費，基本里程為八公里，第一趟八公里內收費十八元，超過部分每公里收費二．五八元，第二趟八公里內免費，超過八公里，每公里收費二．五八元。