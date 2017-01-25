〈北部〉北橫沿線櫻花綻放 走春賞花趣
2017-01-25
〔記者李容萍／復興報導〕農曆春節將至，復興區北橫公路沿線，自大溪慈湖、石門水庫環湖公路、桃一一八線羅馬公路至拉拉山風景特定區間以及各部落道路，數千株櫻花已陸續綻放，粉紅色的花海，將北橫公路點綴得美不勝收，當風起雲湧時，落英繽紛，形成一片花雨，十分壯觀，趁著春節假期上山賞櫻，正是時候！
市府觀光旅遊局楊勝評局長表示，北橫公路的賞櫻景點俯拾皆是，如桃一一八線羅馬公路、桃一一九線櫻花大道、高義蘭部落、光華部落、比亞外部落及東眼山森林遊樂區等，都是絕佳賞櫻景點，連日來的冷氣團，讓拉拉山櫻花展現嬌艷，緋寒櫻、昭和櫻、八重櫻、千島櫻、吉野櫻等接力綻放約達七成，花海點綴翠綠山頭，非常美麗。
從北橫行至高義蘭部落、光華部落、比亞外部落的櫻花約盛開三、四成，再至角板山約開二成，預計春節期間花況會更熱鬧。
市府風景區管理處秘書蔡文慰也說，除了賞櫻行程，北橫的豐富生態與秀麗的山林景觀，如慈湖、小烏來風景特定區的天空步道、天空繩橋，瀑布群等，以及知名的復興橋、巴陵橋及大漢橋等三大橋，橫跨在緩緩曲流的大漢溪上，見證著北橫開發史，值得遊客在春節假期前來體驗。
春節連假期，間各風景區大多開放遊客入園，僅巴陵古道生態園區、小烏來風景區的天空步道、天空繩橋、角板山行館，以及後慈湖、慈湖陵寢於除夕當天休園，其餘時間均對外開放。
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