〈北部〉機場捷運長庚醫院站 將建國道轉運站
〔記者邱奕統、鄭淑婷／桃園報導〕機場捷運農曆年後即將通車，龜山區A8站緊鄰林口長庚醫院，周邊交通壅塞，尖峰時段車流甚至回堵至國道一號林口Ａ、Ｂ兩交流道出口，市府交通局為紓解交通，規劃於長庚湖旁興建國道客運轉運站，集中管理國道客運車輛，最快一○八年完工，同時將祭出強力取締措施，並研議塗銷周邊路段停車格等方式，整頓交通。
車流常回堵到中山高出口
林口長庚醫院緊鄰林口工業區，又屬新市鎮住宅大樓林立區域，車流量本來就大，且有不少就醫車潮，多條路線的中南部北上國道客運，也在長庚醫院停留，導致交通十分壅塞，尤其是文化一路、文化二路與復興一路等醫院園區周邊道路，常常堵到不行，若遇上、下班尖峰時刻，車龍更是回堵至交流道，造成國道一號林口段塞車。
鄭文燦：集中管理國道客運
市長鄭文燦昨天到林口長庚醫院，慰問春節期間仍需堅守崗位的醫護人員，並提前發放特製的春節小紅包。他表示，機場捷運春節後就要通車，長庚醫院站將是最繁忙的一站，捷運通車後，將著手整頓周邊交通，會於長庚湖旁設置轉運站，將國道客運集中管理。
交通局說，國道客運車身大，目前下交流道後，都是沿文化一、二路與復興一路繞行長庚醫院一圈，沿途均設站讓乘客上下車，但各客運業者站點過於分散，停靠時，對交通造成影響，因此計畫在長庚醫院旁的長庚湖畔設置國道客運轉運站，將國道客運從龜山一路、湖邊路引導進出，乘客可從轉運站直接前往醫院及捷運站，讓國道客運、小客車分流，並集中管理。
交通局：興建方案 待市長裁定
交通局說，長庚湖轉運站初步規劃可吸納三十八條中長途國道客運在此轉運，將興建於都市計畫公園預定地上，若變更為交通用地，因涉及都市計畫變更，需呈報內政部同意，要花費比較多的時間，但土地使用可一勞永逸；而轉運站預定地鄰近捷運站，公共設施用地為多目標使用，也可不受限制，因此可採多目標使用方式興建停車場，只須市府都審會同意即可，程序上比較快。
塗銷路邊停車格 增加車道
交通局說，兩個方案將待市長鄭文燦決定，不管決定以哪個方案推動，施工期間都會在長庚湖旁興建臨時停車場，減少施工期間對交通的衝擊。
除了興建轉運站，短期也將與市警局合作，透過強力取締方式，避免違規影響交通，另將研擬塗銷附近的路邊停車格，以增加車道，紓解交通。
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