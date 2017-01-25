〈中部〉違法家禽屠宰場 搶賺新年財

2017-01-25

〔記者林彥彤、蔡淑媛／台北報導〕農曆年前三牲需求量大，防檢局前夜成功查獲一處位於神岡區的違法屠宰場，是近年來台中市查獲最大宗違法屠宰案件，查獲項目已全數銷毀；不過，由於該業者已是「再犯」，除了違反畜牧法規定外，也涉及刑責。防檢局提醒，屠宰家禽或家畜，都應經過防檢局派駐的屠宰衛生檢查獸醫師逐隻檢查合格，才可供人食用。

防檢局昨表示，會同台中市警察局偵七隊、台中市動物保護防疫處等機關，共同查獲一起位於台中市神岡區崎溝路的違法屠宰案；共計沒入鴨隻屠體四五二隻、鵝八十六隻、內臟八十七．六四公斤、米血廿六．九八公斤，全都已銷毀處理。

農委會防檢局肉檢組組長董好德表示，已違法不只一次的業者為避免遭查獲，近期從事私宰作業都將鐵門上鎖，並於路口私設路障、多支監視器及豢養一隻警戒犬示警等，查緝團隊費時數月後，才成功突破重重阻礙。

董好德說，由於該名違法業者已是「再犯」，因此涉及刑責，業者將面臨一年以下有期徒刑，甚至併科新台幣十萬元以下罰金。董好德提醒，家禽或家畜屠宰須在合法的屠宰場進行，否則依據畜牧法規定，初次違法者將處以十萬元以上、五十萬元以下罰鍰。