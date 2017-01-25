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〈中部〉霧峰交流道易塞車 警提替代道路

2017-01-25

〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節將至，民眾出遊和初二回娘家，最怕遇到塞車，霧峰交流道匯集台七十四線、國道三號和國道六號的車潮，每年更是塞車瓶頸。霧峰分局昨提醒民眾，年初二避開十點至十二點的車潮，並建議往國六的民眾，可走霧峰中正路從舊正交流道銜接國六；至於台七十四線銜接國三的民眾，則建議提前下大里二匝道，再走中投公路從草屯交流道上國三。

霧峰分局交通組長曹振展表示，霧峰區內有國道三號、六號、中投公路與台七十四線快速道路行經，是重要的交通樞紐，也是春節期間，民眾返鄉過年、回娘家，或前往南投日月潭、清境農場、合歡山等熱門觀光景點的要道，成為易塞車瓶頸。

曹振展建議民眾提早出門以避開車潮，因台七十四線銜接國三實施匝道儀控，導致台七十四線南下道路易回堵，建議民眾提前從大里二匝道下快速道，經由環中東路、中投公路，再從草屯交流道銜接國三南下，避開國三霧峰路段車潮。

另外，民眾若遇上霧峰交流道塞車時，南下車輛可改走台三線中正路，由草屯上國道三號，或由舊正交流道上國道六號以避開車潮。

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  • 106年春節替代道路指引圖（霧峰）。（警方提供）

    106年春節替代道路指引圖（霧峰）。（警方提供）

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霧峰交流道易塞車 警提替代道路

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