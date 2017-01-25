〈中部〉類流感多3成 大醫院春節多停診
2017-01-25
〔記者歐素美、蔡淑媛／台中報導〕氣溫驟降，據醫師觀察，近兩天感冒患者暴增三成，尤其咳嗽、流鼻水嚴重。提醒民眾，每逢農曆春節，除了是流感疫情的高峰期，也是諾羅病毒的好發期；而全市十四家區域級以上醫院急診照常，但門診從除夕起陸續停診，初三陸續恢復門診，期間仍會開設小兒、外科或類流感特別門診。
氣象局預報，今起大陸冷氣團南下，會影響至除夕早上，之後氣溫回升，但早晚溫差大。中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭指出，即使目前不像去年流感疫情嚴重，但天冷且溫差大，容易引起呼吸道疾病，甚至造成肺炎等重症，尤以小孩和老人最多，廿四日就新治一名流感重症患者。
中華民國診所協會全聯會理事長曾梓展也說，氣溫驟降，類流感患者突然增加三成，而且流鼻水、喉嚨痛、咳個不停，就醫患者七成都是上呼吸道疾病患者，一成確診罹患流感，另外還有腸胃道疾病。提醒民眾，春節將至，南來北往，病人交叉感染，疫情恐更嚴重，要注意保暖和防疫衛生。
部立豐原醫院急診室主任林技政表示，每年春節休假期間，因諾羅病毒感染而急診的患者就佔四分之一，由於諾羅病毒傳染力高，家中只要有人感染，其他人「中鏢」機會也高，勤洗手是最好的預防方式。
衛生局昨也公布十四家急重症責任醫院春節門診時間，台中榮總、中國附醫、中山附醫、慈濟和童綜合等，除夕起陸續停診，至初四大多恢復門診。
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