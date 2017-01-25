| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
你中獎了嗎？ 去年11-12月千萬獎號 68789003 老婆強力回擊童仲彥 李秀環：我不是第一個被打的...
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉林全訪兒童之家 市長籲職訓延至22歲

2017-01-25

〔記者張菁雅、歐素美／台中報導〕行政院長林全廿四日訪視衛福部中區兒童之家、惠明視障者教養院，致贈加菜金與新年小紅包。台中市長林佳龍也陪同前往，並建議中央重視院童十八歲離院後銜接問題，將職訓、技職再造等計畫延伸至廿二歲。林全則表示，行政院推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，為弱勢兒少設立個人帳戶，呼籲社會善心人士共同協助認養。

林全另訪惠明 與院生齊表演箱鼓

林全參訪中區兒童之家時，院童獻上太鼓、鋼琴、相聲、街舞等表演；而在惠明視障者教養院，他則和院生一起表演箱鼓，同時參觀院生的生活環境，並致贈加菜金、小紅包。林全表示，每位國民都非常珍貴，政府有義務確保國民得到良好照顧，成為社會有用的人才。

林佳龍指出，兒童之家的院童滿十八歲必須離院，變成無家可歸，過年不知該去哪裡，建議中央將職訓年齡延伸至廿二歲，並結合技職再造、產學合作等資源，讓孩子與社會銜接得更好；另外，台中市去年成立兒童發展基金，若中央有明確規範，基金也可用在幫助離院後、十八歲以上的孩子。

林全回應表示，行政院已推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，為弱勢兒少設立個人帳戶，由家長每人每年最高存入一萬五千元，政府相對提撥一萬五千元，十八歲後即累積相當的資金，成為基本經濟保障。他呼籲社會善心人士、公益團體共同協助認養。

林全說，兒少滿十八歲後，也可選擇申請「青年教育與就業儲蓄帳戶」方案，先進入職場實習，政府每月存入一萬元至個人專戶，三年共可存入卅六萬元，不論繼續求學或投入職場，皆可累積更多資源。

廣告
  • 行政院長林全、台中市長林佳龍及立委徐永明等人，和盲生李文貴一起表演箱鼓。（記者歐素美攝）

    行政院長林全、台中市長林佳龍及立委徐永明等人，和盲生李文貴一起表演箱鼓。（記者歐素美攝）

  • 行政院長林全（上排中）昨參訪衛福部中區兒童之家。（記者廖耀東攝）

    行政院長林全（上排中）昨參訪衛福部中區兒童之家。（記者廖耀東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兒童之家 林全 職訓
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
霧峰交流道易塞車 警提替代道路

農曆春節將至，民眾出遊和初二回娘家，最怕遇到塞車，霧峰交流道匯集台七十四線、國道三號和國道六號的車潮，每年更是塞車瓶頸。霧峰分局昨提醒民眾，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：〈中部〉林全訪兒童之家 市長籲職訓延至22歲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.