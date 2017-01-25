〈中部〉林全訪兒童之家 市長籲職訓延至22歲
2017-01-25
〔記者張菁雅、歐素美／台中報導〕行政院長林全廿四日訪視衛福部中區兒童之家、惠明視障者教養院，致贈加菜金與新年小紅包。台中市長林佳龍也陪同前往，並建議中央重視院童十八歲離院後銜接問題，將職訓、技職再造等計畫延伸至廿二歲。林全則表示，行政院推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，為弱勢兒少設立個人帳戶，呼籲社會善心人士共同協助認養。
林全另訪惠明 與院生齊表演箱鼓
林全參訪中區兒童之家時，院童獻上太鼓、鋼琴、相聲、街舞等表演；而在惠明視障者教養院，他則和院生一起表演箱鼓，同時參觀院生的生活環境，並致贈加菜金、小紅包。林全表示，每位國民都非常珍貴，政府有義務確保國民得到良好照顧，成為社會有用的人才。
林佳龍指出，兒童之家的院童滿十八歲必須離院，變成無家可歸，過年不知該去哪裡，建議中央將職訓年齡延伸至廿二歲，並結合技職再造、產學合作等資源，讓孩子與社會銜接得更好；另外，台中市去年成立兒童發展基金，若中央有明確規範，基金也可用在幫助離院後、十八歲以上的孩子。
林全回應表示，行政院已推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，為弱勢兒少設立個人帳戶，由家長每人每年最高存入一萬五千元，政府相對提撥一萬五千元，十八歲後即累積相當的資金，成為基本經濟保障。他呼籲社會善心人士、公益團體共同協助認養。
林全說，兒少滿十八歲後，也可選擇申請「青年教育與就業儲蓄帳戶」方案，先進入職場實習，政府每月存入一萬元至個人專戶，三年共可存入卅六萬元，不論繼續求學或投入職場，皆可累積更多資源。
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