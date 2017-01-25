〈中部〉清水岩溫泉泡腳池 二度開張

2017-01-25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕八卦山脈究竟有沒有溫泉？始終是網路熱門話題！如今終於有了答案。清水岩溫泉泡腳池關閉十八個月後，即將在今天「二度開張」接客，泉水源頭從一千五百公尺的地底抽出來，溫泉水保證是「原汁原味」，因此呈現濁濁的「泥湯」，遊客前來泡腳要有心理準備，因為這可不是髒水。

清水岩溫泉號稱「彰化第一泉」，前縣長卓伯源為了一圓縣民泡湯美夢，向銀行借貸二億元成立觀光溫泉基金，第一期打造能容納五十五人的泡腳池，而二期工程包括戶外風呂泡湯溫泉區及週邊環境景觀等設施，已在去年八月完工，並設定委外經營，可惜連五次流標，讓縣民今年冬天泡湯夢碎。

縣長魏明谷得知此事之後，指示相關單位無論如何一定要讓「泡腳池」先營運，縣府城觀處人員加緊努力，從本月廿五日上午十點起，就能「接客泡腳」，連春節假期都能開放，但跟以往最大的不同是，溫泉脈源從原本的地表下五百公尺往下挖，目前已到一千五百公尺的地底，「原汁原味」的溫泉水呈現「泥湯」。包商說，這才是「原汁原味」八卦山溫泉，以前抽五百公尺深的溫泉，算是地下水，水溫不高，得用加熱棒加熱，難怪會被傳成「八卦山沒溫泉」，現在是「如假包換」地熱溫泉水。

縣府城觀處管理科長謝永宏表示，民眾可以放心，這是地底下抽出，泉水雖濁，但沒有受污染。