〈中部〉近20年陳年醬油 新和春鎮店之寶

2017-01-25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕電影「總鋪師」裡「林美秀廚藝團隊」靠一罐「陳年醬油」做紅燒蹄膀逆轉勝。現實生活裡，真得有這麼一罐「陳年醬油」，彰化縣社頭鄉百年老店「新和春醬油」有一瓶「鎮店之寶」，醬油釀製至今近廿年，滋味甘美無比，老闆張仕明捨不得用，把它拿來作「鎮店之寶」。

「總鋪師」電影裡的高潮是林美秀飾演的「膨風嫂」與「鬼頭師」團隊展開辦桌大PK，「紅燒蹄膀」是辦桌菜不可或缺的一味，澎風嫂團隊靠著「憨人師」恩賜一罐從明朝留下來具有二百五十年歷史的陳年醬油，用清水稀釋十倍，最後逆轉勝打敗實力強勁的鬼頭師。

社頭鄉具有百年歷史的新和春醬油，以純手工釀製醬油著稱，老闆張仕明說，十年前，他到客人家中回收瓶子，對方拿出一罐民國八十七年製的高級壺底油，由於已過使用期限，主人不敢開瓶使用，他用同樣等級的醬油把它「換」回來，如今這罐醬油成為「鎮店之寶」。

張仕明小心翼翼地倒出些許給記者嚐嚐，果然滋味甘甜無比，鹹中帶甘，沾在舌頭還有豆汁的餘味，味道具鮮明的層次感。他說，「用時間釀的醬油」跟陳年酒的道理類似，只要保存好，環境乾燥、陰涼、不日照，味道會慢慢改變，食品衛生管理法規定醬油的保存期限是二年，但他阿公傳下來說，只要保存好，越陳越香。

張仕明還說，他們是手工釀製醬油，味道受限於環境溫度，和豆子的味道，鹽巴也有影響，這種靠鹽醃漬的產品，變數多，也因為變數多，師傅的手藝和經驗非常重要。