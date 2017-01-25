〈中部〉辜寬敏返家鄉鹿港 發527萬救助金

2017-01-25

春節前夕 救助1150貧戶

〔記者林良哲／彰化報導〕高齡九十一歲的總統府資政辜寬敏遵照其父親之遺訓，昨天回鹿港發放五百廿七萬元的救助金，用於幫助一千一百五十戶貧困家庭。他表示，辜家發跡於鹿港，永遠是鹿港子弟，而辜家子弟要遵守先祖遺訓，繼續為鹿港來服務

辜寬敏的父親為辜顯榮（一八六六年－一九三七年），他在日治時期開始發跡，開創出龐大的事業，其家族被稱為「台灣五大家族」之一的「鹿港辜家」，而辜寬敏為其最小的兒子，至於前海基會董事長辜振甫則是辜寬敏的兄長。

辜寬敏表示，父親在年幼時家境貧困，深深得知「艱苦人」的苦楚，在過世前幾天，曾經要求兒孫要將其所賺的錢回饋鄉里，要「還」給台灣人，另外父親也有特別交待，辜家源自鹿港，做人不能忘本。

由於父親的遺言交待，辜寬敏時時刻刻都念茲在茲，在四年前開始和鹿港鎮公所合作，提供春節救助金來幫助中低收入戶與邊緣戶，並提供獎學金給貧困人家的子弟，四年下來已經捐贈二千三百多萬元。

寒冬送暖 每戶5000元現金

辜寬敏說，很早以前他就想回到故鄉來做些善事，但苦無管道，後來認識鹿港鎮長黃振彥，透過鎮公所的協助，才能彙整一千多戶中低收入戶以及邊緣戶的資料，實際提供現金資助，昨天他回故鄉，總共發出五百廿七萬元的救助金，幫助一千一百五十戶貧困家庭（每戶五千元現金），這都要感謝彰化縣政府和鹿港鎮公所協助，才能讓這些錢能幫助實際需要的人。

鹿港鎮長黃振彥則表示，這些中低收入戶以及邊緣戶的家庭，平時並未獲得政府補助，但生活的確艱難，尤其年關將近，需要有來自社會的關懷，而辜寬敏先生的善行義舉，真正所謂「寒冬送暖」！