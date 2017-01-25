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〈中部〉新春賞花 信義、仁愛「櫻」姿煥發

2017-01-25

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕農曆春節假期何處去？南投縣信義鄉草坪頭社區內栽種四千多株櫻花，目前已盛開逾五成，賞櫻活動昨天正式展開，春節連假正適合走春賞花；同樣位處較高海拔的仁愛鄉，台十四線及台十四甲線沿途也展現美麗「櫻」姿，給遊客豐富的視覺饗宴。

草坪頭花況美 可搭接駁車

信義鄉台廿一線新中橫公路旁的草坪頭社區，除了是高山茶區，也是賞櫻勝地，社區道路兩旁栽種四千多株櫻花，包括山櫻花、八重櫻，加上梅花、李花、桃花點綴其間，每年冬、春之際可說是百花齊放，美不勝收。

縣府、公所昨在草坪頭親水公園舉行「二○一七草坪頭櫻花季︱花與茶的饗宴」活動記者會，宣告賞櫻季登場，活動至二月底，歡迎遊客到草坪頭賞櫻，也能就近到東埔溫泉泡湯。

公所表示，草坪頭櫻花農曆過年將邁入高峰，花況可達八成，而李花、桃花平均花況也超過五成，近日已有許多遊客搶先上山賞花、拍照，春節期間為確保賞花品質，將在聯外道路台廿一線新中橫公路一一○公里愛玉橋頭規劃停車場，遊客可在此停車再轉搭接駁車到園區入口，廿八日至卅一日（大年初一至初四）、二月十一、十二日及二月廿五日至廿八日（二二八連假）上午八時卅分至下午五時都有免費接駁。

同屬較高海拔的仁愛鄉台十四線南豐至霧社、霧社至春陽，以及台十四甲線霧社至清境路段，沿途的櫻花已盛開逾五成，農曆春節連假也是最佳觀賞期。

櫻花季登場 暨大零星綻放

至於國立暨南國際大學校區內上千株的櫻花，因受暖冬影響，目前櫻花僅零星綻放，許多都是含苞待放，但「二○一七花賞茶事︱日月潭暨大櫻花季」仍如期在今天登場，廿六日至二月五日舉辦國際美食活動，二月十一、十八、十九、廿五日舉辦夜間賞櫻、茶道交流，讓遊客在櫻花林下賞櫻品茗與野餐，享受浪漫繽紛花季。

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  • 仁愛鄉台14線埔霧公路櫻花盛開，農曆春節連假是賞櫻好時機。 （記者佟振國攝）

    仁愛鄉台14線埔霧公路櫻花盛開，農曆春節連假是賞櫻好時機。 （記者佟振國攝）

  • 信義鄉知名賞櫻勝地草坪頭社區，沿路都可看見山櫻花盛開，農曆春節花況可期。（記者劉濱銓攝）

    信義鄉知名賞櫻勝地草坪頭社區，沿路都可看見山櫻花盛開，農曆春節花況可期。（記者劉濱銓攝）

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