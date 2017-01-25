〈中部〉不孕福音 長庚生殖醫學中心成立

2017-01-25

〔記者陳璟民／嘉縣報導〕嘉義縣朴子市四十歲婦人曾夢如的婚齡約十五年，患有心臟病、高血壓等，早期為生育，兩度作試管嬰兒失敗，前年婆婆癌症復發時表達唯一心願「抱金孫」，曾婦為圓婆婆夢，停用心血管疾病藥，到嘉義長庚醫院及其高雄友院接受不孕症療程，冒著生命危險全身麻醉取卵，奔波嘉、高檢查及手術，去年終獲麟兒，昨在長庚「生殖醫學中心」成立會場分享產子故事，令人動容。

嘉義長庚副院長李冠德、婦產科團隊與高雄長庚生殖醫學科主任林秉瑤等人，昨連袂宣布嘉義長庚生殖醫學中心成立並運作，希望造福嘉雲地區不孕症夫婦，實現生兒育女願望。

李冠德說，全國經衛福部通過的人工生殖機構共七十八家，大多集中台北、台中、高雄等都會區，嘉縣、雲林掛零，嘉義長庚生殖中心成立後，讓雲、嘉想當媽媽而有需要上述服務婦女增加在地治療機會。

林秉瑤說，「試管嬰兒治療」一個療程費用，視「病人的條件」而定，通常十二至十五萬元，夫妻年齡、卵巢功能等都是影響的因素。

嘉義長庚生殖中心主持人、醫師鄭菱勻說，該院為追求胚胎培養環境的穩定性，提高胚胎培養室規格，比開刀房的一萬級更為嚴格。