〈中部〉拓印平安符 文創吊飾讓人愛不釋手
2017-01-25
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕春節將至，民眾到嘉義市雙忠廟點光明燈、太歲燈，廟方加贈文創「平安符」吊飾，包括「立即瘦」、「防小三」、「退碎念」、「桃花來」等十二種款式，新潮創意，年輕人接受度高，甚至拍照上傳臉書打卡。
雙忠廟總幹事林錦烽說，廟址位在忠孝路與光彩街口的東市場內，創立於公元一六八九年（清代康熙二十八年），主祀雙忠神張巡和許遠，至今三百多年歷史，是諸羅城最早建成的廟宇，被稱為「嘉義第一古廟」。
從事印刷業的信眾蘇中浩表示，不久前生了一場大病，感謝雙忠廟神明庇佑，讓他度過生死交關，為感謝神恩，他的好友、嘉義市母語文化教育學會理事長高基榮提議發揚雙忠神精神，因此自費製作「平安符」吊飾來送給點燈信眾。
高基榮說，雙忠廟有塊日治時期用來拓印平安符的木刻版，啟發他們以拓印方式製作文創「平安符」吊飾，讓年輕人更容易接受，進一步喜歡傳統文化。
昨天文創「平安符」吊飾亮相，現年八十四歲陳來旺在幼年時家住廟旁，常與父親到廟裡幫忙，他回憶當年協助信眾拓印平安符的歷歷往事，見到平安符吊飾，愛不釋手，直誇「年輕人真有創意」。
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