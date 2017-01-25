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〈中部〉漫步巷弄 朴子一日遊賞古蹟

2017-01-25

記者林宜樟／專題報導

嘉縣朴子市近年來登錄多件古蹟，加上地方文史團體營造，已成為嘉義深度旅遊景點，而朴子日新文化協會理事陳俊哲長期研究朴子歷史，他精選朴子走春一日遊，全程行走不到三公里，就能瞭解在地文化與特色。

配天宮走春拜拜 喝碗鹹豆漿

縣定古蹟配天宮是朴子最知名的宗教聖地，宮旁有停車場，旅遊從此處做起點，走春拜拜，體驗「樸仔媽」求子的威力，還可用不舒服的身體部位碰觸靈樹「四季蘭」，據說可治病。

到廟口對面西側某店家可喝碗鹹豆漿，香氣十足，對面木造房屋是清代豪宅，廟旁牛磨店巷有三間清代商店，雖然屋頂坍塌，但立面仍饒富古意，彷彿時空倒轉。

品味日治建築 品嚐糕點麻糬

配天宮前開元路往西從小巷口右轉到黎明路，可見日治時期旅社「朴勝館」及和洋綜合建築縣定古蹟日新醫院，左側有榮昌戲院、朴子旅社，讓人懷念過往風華。

黎明路右轉前行到清代遺跡玉勝巷，兩邊有斗砌磚牆，巷口金瑞成銀樓是百年老店，鄰近百年老中藥店；玉勝巷出口是菜市場入口，知名的麻糬、台果子糕點，都是熱門伴手禮。

菜市場旁的中正路老街歷史近百年，走進其楠茶藝紀念軒，好客的主人常會泡杯好茶請客人享用；小有名氣的東亞大旅社是五開店面、六層樓高，建築精緻；再走往南通路，右轉到百年東和油行，見識傳統榨油工藝。

黑白切、鴨魯飯 在地味午餐

早上走過傳統朴子街道，中午想填飽肚子，可走回山通路的車站黑白切，或到天公壇旁的真好味鴨魯飯；下午先欣賞光復路上現為朴子分局的縣定古蹟東石郡役所，莊嚴典雅建築，是縣內現存日治時期層級最高官署。

清木屋喝咖啡 刺繡館看精品

郡役所斜後方是由黃清木醫師後代整修的「清木屋」，可瞭解朴子醫療歷史，更能喝杯咖啡歇腳，是最近最火紅的老屋店家；若還有體力，可從山通路前往嘉義縣圖書館旁籃球場，看看台灣罕見的百年羅漢松，然後轉向文明路的刺繡文化館見識刺繡精品，一旁則有整修中的日式宿舍群和縣定古蹟朴子水道配水塔，再稍微往西步行百餘公尺，就回到停車場。

陳俊哲說，朴子市的老街、古蹟集中，各有特色，過去少有人知，地方文史人士近年來進行歷史考證與資料蒐集，也讓旅遊能更具內涵。

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  • 縣定古蹟朴子水道配水塔。（記者林宜樟攝）

    縣定古蹟朴子水道配水塔。（記者林宜樟攝）

  • 朴子中正路上的日式宿舍群值得探訪。（記者林宜樟攝）

    朴子中正路上的日式宿舍群值得探訪。（記者林宜樟攝）

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