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〈中部〉高鐵雲林站到北港 有公車可搭了

2017-01-25

雲林第四條市區公車 燈會前通樂

〔記者廖淑玲／雲林報導〕因應台灣燈會在雲林，雲林縣第四條市區公車「高鐵雲林站─北港」路線，昨天通車營運，加入疏運燈會遊客行列；台灣燈會多元文化燈區昨也在雲林縣政府大廳搶先亮相，炒熱燈會。

前三天免費搭乘 單趟約五十分鐘

雲林縣政府核發臺西客運「高鐵雲林站─北港」路線，昨天在雲林縣長李進勇及臺西客運董事長黃冠仁揭幕下正式通車，且前三天免費搭乘，擴展市區公車路網，增加大眾運輸服務密度，希望發揮節能碳功能。

自101斗六市西環、102斗六市北環、201高鐵雲林站-斗六火車站-雲林科技大學等公車路線開通後，雲林縣府推出第四條市區公車「301高鐵雲林站-北港」路線昨天起上路，李進勇特別感謝臺西客運不惜成本增闢該路線。

一段票全票廿元 全程三段六十元

雲林縣府工務處長彭子程表示，該路線行經土庫、元長、北港等鄉鎮，全長廿七點八公里，單趟行駛時間約五十分鐘，三段收費，一段票全票廿元，最高收費六十元，途經北溪厝、大屯、鹿寮、中運厝、客厝、湖子內、北港媽祖醫院，終點站為距離北港朝天宮步行不到十分鐘的北港第二停車場。平日十六班次、假日廿四班次，詳細營運路線及班次表可上雲林縣政府網站http://www.yunlin.gov.tw/查詢。

多元文化燈區 送客家雞酒暖身

雲林縣府大廳台灣燈會多元文化燈區展，客委會副主委范佐銘、原民會參事彭德成及李進勇等人共同點亮紅燈籠並分送客家雞酒，燈會期間將在客家燈區提供二萬九千七百份雞酒供遊客免費享用。

雲林六家民間企業包括奶奶的熊雙星毛巾故事館、偶的家戲偶文創園區、千巧谷、佛美神仙故事館、悠紙生活館、雅聞峇里海岸等結盟，推出「雲林好好玩」活動，集滿六個戳章就能換取大獎，帶動地方觀光產業。

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  • 高鐵雲林站到北港市區公車通車營運囉！ （記者廖淑玲攝）

    高鐵雲林站到北港市區公車通車營運囉！ （記者廖淑玲攝）

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