〈南部〉顏純左辭職拚選舉 賴清德肯定任內用心
2017-01-24
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市副市長顏純左昨天在台南市政府舉行辭職記者會，對於要離開，感到不捨和感動。市長賴清德肯定顏純左輔佐市政認真打拚，不僅「心在台南」更是「功在台南」。賴清德宣布聘任顏純左擔任市府首席顧問，至於接任副市長人選，預計在明天的市政會議宣佈。
顏純左昨天偕同夫人一起出席記者會，除了市府一級主管、區長外，包括國策顧問黃崑虎、前立委王幸男、甘惠忠神父等人出席。顏純左說，他在台南縣副縣長、台南市副市長任內的四、五千個日子，一直到前晚要離開了，感到不捨和感動。他並舉法國印象派畫家雷諾瓦的故事與大家共勉，指「艱苦是一時的，痛苦會過去，但美麗會留下來。」
他說，很多朋友一再鼓勵他，因為他是最有經驗的人，這是無法逃避的責任，因此，他決定辭職投入台南市長的選戰，接受民意考驗，讓台南市民多一個選擇。未來若有機會，他會認真打拚，接手賴市長的棒子，要讓台南邁向另一高峰。
賴清德說，顏其實不用現在離開，在地方自治史上，他應該是第一位辭職參選首長的副市長，顏要離開，他感到十分不捨，也曾慰留，但就如顏所言，「他要離開不是真正離開，而是希望未來有機會大家可以在一起。」
賴清德說，顏在六年多台南市副市長任內，從早到晚全力以赴，可說是非常認真打拚，而且也十分專業、負責任，為人也很客氣，很感謝顏的幫忙。「我們應該給予鼓勵，我也要大力地給予祝福。」
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