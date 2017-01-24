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〈南部〉下營消防電子月曆 兼具觀光宣傳功能

2017-01-24

〔記者楊金城／台南報導〕下營消防分隊製作二○一七消防電子月曆，由猛男、正妹隊員當主角，藉月曆宣傳防火，也宣傳下營鄉土觀光景點，在基層分隊首見自製特別的消防電子月曆，民眾可上下營分隊臉書粉絲團下載消防電子月曆。民眾反應不錯。

農曆春節將到，為了讓民眾過個平安金雞年，有鑑於民眾常使用電腦、手機、平板上網，台南市消防局第二大隊下營分隊突發奇想，有別於其它縣市的紙本消防猛男月曆，反而走鄉土文化風格，推出特別的消防電子月曆。

分隊警消擔任每月的人物主角，搭配下營各大景點，自行拍攝月曆照片，每個月份都有對應防火防溺宣導標語，再由四位消防替代役男王維澤、楊薪薳、戴佳宏及李昱緯聯手美編製作電子月曆。

消防電子月曆的創意點子來自下營分隊長周奕任，他說，電子月曆除了供查詢日期外，也在下營上帝廟、白鵝農場、顏水龍紀念館、小熊維尼彩繪村等景點拍攝，不但能行銷下營區人文風情觀光，更重要的是看到防火標語還可達到警示功效，隨時提醒民眾注意生命財產安全。

月曆的主角各自穿上消防衣、潛水衣和制服，第一次當演員主角，大家都說拍攝過程很有趣。

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  • 下營分隊長周奕任（右一）、消防替代役男王維澤（左一）等人組成製作消防電子月曆團隊。（記者楊金城攝）

    下營分隊長周奕任（右一）、消防替代役男王維澤（左一）等人組成製作消防電子月曆團隊。（記者楊金城攝）

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標題：〈南部〉下營消防電子月曆 兼具觀光宣傳功能


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