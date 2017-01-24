〈南部〉小台江壯遊 催生水圳國家綠道
2017-01-24
三天兩夜 騎巡水圳二百公里
〔記者蔡文居／台南報導〕力推營造台灣第一條水圳國家綠道，台南市海佃國小小台江河流讀書會以三天兩夜，騎出一條串連彰雲嘉南平原及台灣三大水圳系統的台灣水圳綠道，昨天傍晚順利返回台南，完成單車騎巡台灣水圳二百公里的倡議壯遊。
小台江七十位親師生於廿一日自台南出發，騎著單車走訪彰雲嘉南四縣市，昨天從林初埤一路沿著嘉南大圳北幹線，越急水溪、龜重溪到烏山頭水庫，認識平埔族文化，參訪東山佛祖廟、赤山龍湖巖，向觀音佛祖祈願。下午則沿著台江山海圳綠道，過曾文溪水橋，於傍晚返回海佃國小，南市水利局長彭紹博也特地到場迎接。
小台江水手蔡承宴說，這一趟了解更多的台灣本土文化，可以沿著水圳深入走進村落，真的很開心。
倡議串連彰雲嘉南水圳單車道
張姓家長說，若是政府能在水圳道及濁水溪沿線，好好規劃一條綠道，不僅可以串連村與村，更可以引領青年走進台灣農村，共同守護地方。
小台江讀書會領航員吳茂成表示，小台江百里溪行已是第六屆，除了帶領親師生一起循著水圳、河流認識台灣歷史生態文化之外，更重要的是倡議台灣水圳國家綠道，以社會實踐的倡議行動，呼籲行政院、彰雲嘉南縣市政府共同合作，規劃首條台灣水圳單車綠道，保存與振興八堡圳、嘉南大圳濁幹線、南北幹線的歷史文化路徑及水利文化資產。
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