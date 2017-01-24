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〈南部〉透早巡田勤務農 九旬老農獲表揚

2017-01-24

慶祝農民節 下營表揚216人

〔記者楊金城／下營報導〕下營區農會昨天慶祝農民節，表揚示範農家、優良班員、四健會員、農事小組長等二百一十六人，在基層農會中表揚人數最多，連向農會貸款信用良好的也獲「優良農戶」表揚。

最年長得獎人是九十歲老農民沈天賜、八十二歲謝茂傳，沈天賜每天凌晨二、三點就起床巡田，他的媳婦黃碧華說，公公至今保持勤勞務農精神，未因年事高就不做，值得後輩學習；昨天在等待頒獎時還說如等太久，他就要回家種菜去。

文旦達人謝茂傳 務農當運動

謝茂傳栽種文旦在下營、台南市各級文旦評鑑中屢屢獲獎，打響下營文旦名聲，獲得農會表揚。子女們顧慮他年紀大，都叫他不要再種田了，他說，務農當運動也不錯。

「農民節」不是國假，也沒有固定日期，以前都是以農曆節氣「立春」做為農民節表揚時間點，基層農會很重視，一般表揚人數大多在百人以下。

下營農會總幹事曾丁祥說，農會設置其他農會沒有的獎項，借錢信用良好、出外表演、比賽得獎、對農會和下營有貢獻也都表揚，獲獎人員每年都有二百多人，農民務農辛苦，農會在農民節前表揚，對得獎農民致上最高敬意和鼓舞，也是農民最大榮譽。

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  • 下營農會表揚農友，最年長「示範農家」得獎人是九十歲老農民沈天賜（左），和八十二歲謝茂傳（右）。（記者楊金城攝）

    下營農會表揚農友，最年長「示範農家」得獎人是九十歲老農民沈天賜（左），和八十二歲謝茂傳（右）。（記者楊金城攝）

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