〈南部〉助學金還差百萬 南家扶義賣募款
2017-01-24
〔記者蔡文居／台南報導〕南台南家扶中心春季助學金將於過完年後發放，頒發給五百多位學子，總金額約六百萬元，目前尚不足一百萬元。為籌募助學金，南家扶昨天起在台南成功郵局等六間郵局舉行義賣，希望大家的愛心支持，讓弱勢學童新學期可以安心上學去。
年節用品、農特產 僅剩今天
南家扶今年春季助學金籌募義賣活動與台南郵局合作，昨天起一連兩天在台南成功、永樂、大同、新南、安南、原佃等六間郵局舉行「助學特賣會」，商品有小家電、生活百貨、農特產、年節用品等。今天還有一天特賣，時間為上午九點至下午五點。
南家扶主任李保良表示，目前南台南家扶中心助學金尚缺一百萬，特賣活動僅剩今天一天，希望藉由此次助學特賣會，能將缺口縮小，讓家扶學子不擔心註冊費沒著落，可以安心過好年。
李保良表示，行之有年的特賣會，隨著環境景氣的變化，特賣會物品的捐贈及助學金捐款逐漸不如以往，但仍感謝各界的全力相挺，這次包括台南郵局、品諾家電、黑橋牌企業、鴨母寮水餃陳秋燕女士、金宏新科技公司、蝦米工坊、捷司特國際股份司、朋友a咖啡手作坊、進大文具、小農地瓜劉雅各先生、沈治宏、王妍蓁伉儷、大嘉衣業等人的協助，才讓這次助學特賣會活動得以舉行。
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