〈南部〉《觀察筆記》 捲土重來未可知

2017-01-24

李清福炙熱的心，被官司定讞澆熄。

他雖可以找出偵辦過程的瑕疵來提非常上訴一搏，可是進取農會的壯志已逐漸消沉，掌高雄農田水利會經營基層有成，卻在黃昏之年面臨囹圄之災，自是鬱鬱何堪。

水利會員多與農會會員有交集，引起有興趣區農會的逐鹿者援引他的影響力來挑戰當權派，兩方匯流的暗潮一直在地方洶湧，衝擊高雄市農會。

他是個人物，霸氣、重然諾，市縣合併前將水利會長納入囊中，更擴張他的豪邁性格，開始水利派的稱呼，有議員、里長叫他乾爹，聲調裡有頭頭，唯他命是從的意涵，因為他的做人和相挺的態度使然。

這幾年他揮手風雷作響，喊水結凍，外人看似得意，不過，官司像樹根盤據腦海，如影隨形，無時不刻浮上心頭作亂，前一秒歡樂，瞬間提到官司又臉容僵硬。

他人生跌宕起伏皆因政治，人脈豐厚又如何？沒有永遠的敵人和朋友，這回農會選舉最能印證！（資深記者黃明裕）