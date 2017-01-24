〈南部〉鄉長任內涉收回扣案 水利會長判10年定讞

2017-01-24

〔記者項程鎮、林彥彤、陳文嬋／綜合報導〕高雄農田水利會長李清福被控於高雄縣橋頭鄉長任內，辦理小型工程收受廠商賄款八七三萬兩千元，李男不認罪，表示贓款是他簽賭大家樂的借款，法院不採信；最高法院維持高雄高分院更三審見解，依違反貪污治罪條例「收取回扣罪」，將他判刑十年、褫奪公權八年確定，並追繳沒收不法所得八七三萬兩千元。

將被撤職 李清福要提非常上訴

農委會則指出，待收到判決書後，就會依照「農田水利會組織通則」，撤除李清福高雄農田水利會長一職，屆時也將依規督導於六十日內重新補選會長。

李清福不服司法判決，強調犯罪事實不清不楚，法院沒有直接證據，卻單憑測謊未通過將他定罪，將提出非常上訴，捍衛自身名譽。農田水利會將於兩個月內改選，因適逢農會選舉，他批評形同政治迫害，但強調為了自清，全面退出農會選舉，包括他的女兒李佳樺原本角逐橋頭農會總幹事，也將放棄參選以自清。高雄農田水利會將於兩個月內改選，由現任總幹事呂文豪代表參選。

判決指出，李清福於八十六年十二月擔任高雄縣橋頭鄉長，至八十七年底，將公所小型工程招標案指定給特定廠商承包，要廠商自行借牌，假裝已有三家廠商比價議價，再透過中間人、橋頭鄉甲北村長張輝明等人收取回扣。

高雄高分院更三審認為，李男身為鄉長，卻利用公共工程牟利，且犯後沒有悔意。由於李男曾違反證交法遭判刑四月確定，五年內又犯本案，依法加重其刑，但本案因錄影帶未隨卷移送，法院花了九年才調得錄影帶，導致審理延遲。