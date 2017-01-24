〈南部〉創新高 燕巢蜜棗每公斤700元

2017-01-24

年後將搶攻日本市場

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄燕巢蜜棗揚名國際，經濟產值可達九億元，隨著農曆春節將至，拍賣價每公斤高達七百元，創歷年同期新高，年後將搶攻日本市場；另燕巢國宴芭樂拍賣價每公斤一百三十元，香蕉則是一百二十七元，均創下歷史天價。

高雄水果品質佳，受氣候異常影響，產量幾乎減半，市場引領風騷，尤以燕巢蜜棗外銷加拿大、新加坡等七國，經濟產值最高可達九億元；批發市場拍賣價每公斤高達七百元，較過去每公斤兩百多元上漲逼近兩倍，創歷年同期新高。

市府歷經四年多努力，日本同意開放蜜棗進口，燕巢農會供銷部何主任表示，受氣候異常影響，加上內銷市場搶貨，產量不足以外銷；年後將恢復產量，農會蓄勢待發，「已經準備好了」，將搶攻日本市場，主打珍蜜、金桃品種，盼搶先開啟日本外銷市場。

國宴芭樂、香蕉也創天價

型農張厚深同樣是燕巢之光，帶領八十名老農種植珍珠芭樂，創造年營收五千萬元，獲選為總統國宴水果，拍賣價每公斤達一百三十元，去年平均每公斤四十元，上漲超過兩倍。

張厚深指出，燕巢芭樂受氣候影響，整體減產三分之二，物以稀為貴，預計三月恢復產量，價格才會逐漸回穩。

此外，橙蜜香番茄今年減產三成，農民補植後恢復產量，每盒三公斤四百元訂單爆滿，排隊要等到年後；鳳試所推出精品蓮霧「黑糖芭比」，目前僅六龜實驗田有貨，維持高單價每公斤八百元，民眾錯過要再等一年。