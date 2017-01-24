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〈南部〉1年220天吸「毒氣」 環團219上街頭

2017-01-24

PM2.5超過年平均標準兩倍

〔記者黃旭磊、葛祐豪／高雄報導〕環保團體將於高雄舉行反空污大遊行。「0219高雄反空污大遊行」總召陳椒華、要健康婆婆媽媽團高雄團團長洪秀菊、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英等十多個環保團體代表，昨於高捷中央公園站宣布，將在二月十九日遊行抗議空污。陳椒華表示，南部地區一年有兩百二十天處於PM2.5超過年平均標準兩倍的高危險環境，PM2.5是一級致癌物，「等於一年有九個月處於毒氣環境中」。

一年有9個月處在危險環境

在場人士要求行政院及環保署南遷、禁燒生煤，並要求中鋼原物料堆置場室內貯存，檢討「高屏空污總量管制計畫」爭議；也舉例說明大林蒲鳳鼻頭家中蒐集黑色灰塵成分，與中鋼煤礦砂成分組成相似度極高，含有三十一種包括致癌物質共同重金屬元素，證明市民嚴重暴露於高濃度致癌性重金屬中。

高雄好過日負責人洪正、基進黨組織部副主任李宗霖、台灣親子共學教育促進會領隊江敏榕、林園反空污青年團張力文、屏東縣教育產業工會理事長黃莆田、台南市空污防護自救會召集人陳建明、打狗驛聯盟召集人林秋菊等發言支持。

與會人士表示，二月十九日中午十二點半至五點，將從高雄中央公園出發繞行市區，已邀請近百個環保團體共同反空污。

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  • 高雄市長期空氣品質不佳。 （記者葛祐豪攝）

    高雄市長期空氣品質不佳。 （記者葛祐豪攝）

  • 高雄市長期空氣品質不佳，環保團體宣布2月19日將舉辦反空污遊行。 （記者黃旭磊攝）

    高雄市長期空氣品質不佳，環保團體宣布2月19日將舉辦反空污遊行。 （記者黃旭磊攝）

  • 高雄市長期空氣品質不佳，環保團體宣布2月19日將舉辦反空污遊行。 （記者黃旭磊攝）

    高雄市長期空氣品質不佳，環保團體宣布2月19日將舉辦反空污遊行。 （記者黃旭磊攝）

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