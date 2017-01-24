〈南部〉自採1顆10元 2萬顆高麗菜掃空

2017-01-24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高麗菜價崩跌，不少農民開放高麗菜園自採一顆十元，東港農民林清發位於下廍里的「好厝邊菜園」不到兩天，兩萬餘顆高麗菜就被一掃而空，年輕正妹聞風，就算穿裙都要體驗農家趣。

林清發在下廓里種有一公頃的高麗菜，最近熟成卻遇上價格崩盤，乾脆在年前來個「大放送」，開放菜園讓鄉親來採摘，大家皆大歡喜。

林邊鄉永鑫海產店長黃小欣和朋友聞風而來，下田體驗一日農夫，她說，每顆重達三公斤的高麗菜才十元，價格超便宜。