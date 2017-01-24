| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉自採1顆10元 2萬顆高麗菜掃空

2017-01-24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高麗菜價崩跌，不少農民開放高麗菜園自採一顆十元，東港農民林清發位於下廍里的「好厝邊菜園」不到兩天，兩萬餘顆高麗菜就被一掃而空，年輕正妹聞風，就算穿裙都要體驗農家趣。

林清發在下廓里種有一公頃的高麗菜，最近熟成卻遇上價格崩盤，乾脆在年前來個「大放送」，開放菜園讓鄉親來採摘，大家皆大歡喜。

林邊鄉永鑫海產店長黃小欣和朋友聞風而來，下田體驗一日農夫，她說，每顆重達三公斤的高麗菜才十元，價格超便宜。

廣告
  • 東港「好厝邊菜園」開放採摘高麗菜，許多民眾邊採邊拍照，非常有趣。（黃小欣提供）

    東港「好厝邊菜園」開放採摘高麗菜，許多民眾邊採邊拍照，非常有趣。（黃小欣提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
顏純左辭職拚選舉 賴清德肯定任內用心

台南市副市長顏純左昨天在台南市政府舉行辭職記者會，對於要離開，感到不捨和感動。市長賴清德肯定顏純左輔佐市政認真打拚，不僅「心在台南」更是「功…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：〈南部〉自採1顆10元 2萬顆高麗菜掃空


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.