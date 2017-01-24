〈南部〉台東TTPush啟動 使用換金幣

2017-01-24

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府昨天推出TTPush加值應用服務，結合智慧型行動裝置之應用，整合各處局多方資源，提供即時縣政服務單一App窗口，利用訊息推播主動式的推播給縣民，使用愈多，可兌換愈多「台東金幣」，集點換商品。

縣府國際發展及計畫處指出，舉凡個人申請案件申辦狀況、中低收入補助訊息、稅務通知提醒、職缺通知、停車費繳費提醒、地政執業換照通知等業務，均「主動回報」處理進度，化被動為主動服務。

除了主動式的公共服務外，TTPush更提供「台東金幣」的數位積點功能，整合各局處資源，民眾透過虛實整合的行銷活動，可以累積台東金幣，累積至一定數量後，即可在有提供台東金幣兌換店家，免費兌換商品或商品折價，甚至可以從事公益。

縣長黃健庭昨天啟用TTPush服務，並歡迎縣民及全國好朋友加入，目前台東金幣兌換業者只有兩家，近期內將增加到五十家。