〈南部〉台東最大企業綺麗宣示不裁員 年後徵才

2017-01-24

去年營收受衝擊 將投入新旅館

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長黃健庭在台東最大企業綺麗集團尾牙宴表示，過去幾個月台東很多企業面臨困境，估計全縣營業額比前一年短收五十億，多數與綺麗有關；但是綺麗董事長洪明麗宣示不裁員不減薪，還準備徵人投入新旅館營運。

「這幾個月，我一直在想，到底能不能撐過去？」洪明麗說，「我六十二歲，創業四十幾年，這八個月來，是我人生最淒慘的時侯。」她說，大環境害得她差點要結束台東投資，此時收掉，她往後可以快樂似神仙。

綺麗董事長：變賣家產也要撐

但當員工問她：「董事長，我們會不會裁員？會不會放無薪假？」她的答案竟是「不裁員，也不會放無薪假」。她不能這樣就輕易退縮，戰到最後一兵一卒，變賣家產也要撐下去，因為她眼前有這麼多的員工。

綺麗集團以珠寶珊瑚為主軸，相關投資橫跨餐飲、旅館，是台東規模最大的企業，因以中客為重要營收來源，在過去幾個月兩岸關係冷淡，營收受到極大衝擊。

洪明麗說，很多人以為她是中資，事實上，她是道地本土企業，八歲時就跟著父親來台東奮鬥過，結果失敗而走了，但有一天，她又回來，發現台東就跟她的人一樣「很俗，但有別人看不到的耐力」，於是把所有的夢想都放在台東。

綺麗今年度尾牙，走儉約風，也沒有往年的大獎摸彩，餘興節目由員工自己來，洪明麗唱了一首「人生」來反映心境，她說，經歷慘狀，現在營收已回溫，不僅不裁員不減薪，過年後還準備徵人。

黃健庭說，過去這幾個月，台東的公司的確經營得很辛苦，有些已關門，他看到的資料顯示，過去一年台東商家的營業額跟前一年同期比較，少了五十億，台東綺麗是台東最大民間企業，牽涉到至少一千個家庭生計，所以他很關切綺麗的經營狀況，但洪明麗之前就私下向他說，不會放無薪假也不裁員，尾牙上又公開承諾，員工們應該可以放心了。

綺麗珊瑚棒球隊本月在全球人壽盃成棒經典賽，奪得成軍以來的第一個正式錦標賽冠軍，黃健庭從總教練謝承勳手中接過獎杯，開心地說，「台東現在最需要好消息」！