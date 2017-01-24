〈南部〉曾住豬舍10多年 受助家庭變資助人
2017-01-24
單親媽養4小孩 展望會助學
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東市滿溢彩券行老闆娘鄭妙柔跟女兒吳偉倫，曾是台灣世界展望會資助家庭，三年前抽中彩券的經營權後，全家才搬離豬舍搭建的鐵皮屋，租屋開設彩券行，一樓當店面，樓上當住家，雖然日子不寬裕，但鄭妙柔和女兒現在各資助了一個世展會兒童，從受助身分變成資助人。
3年前開彩券行 感恩助弱勢
單親撫養四個孩子的鄭妙柔，從事保險工作，卻被朋友倒債，大女兒又車禍，房子還被法拍，厄運接踵而至，鄭妙柔請不起看護，一邊照顧生病的女兒，一邊扛起家計，家庭經濟兩頭燒，一家五口搬到廢棄豬舍搭建的鐵皮臨時住所，一住就是十多年。
鄭妙柔說，現在晚上都還會夢到當時四個孩子開學要註冊，那種繳不出學費的窘境，記得那時候每天都在為三餐、註冊費煩惱，因為再怎麼辛苦，也不能餓到孩子、荒廢孩子的學業，還好有展望會的助學金，「我才能夠安心入睡」。
吳偉倫說，小時候家境很艱困，住在豬舍搭建的鐵皮屋裡，不止「家徒四壁」可以形容，但看見媽媽不願放棄生活，還有社會愛心的幫忙，展望會從她小學資助到她讀完大學，讓她順利完成學業，她很感動也很感恩。
鄭妙柔說，現在經濟負擔漸漸減輕，希望幫助跟她們過去一樣的人，她和女兒各資助一個展望會的孩子，期盼有更多人一起做公益，讓更多弱勢家庭的孩子過好年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
台東最大企業綺麗宣示不裁員 年後徵才
去年營收受衝擊 將投入新旅館 台東縣長黃健庭在台東最大企業綺麗集團尾牙宴表示，過去幾個月台東很多企業面臨困境，估計全縣營業額比前一年短收五十…
網友回應
熱門新聞
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 立院議事透明化 華視增4國會頻道
- 1/24 各報重點新聞一覽
- 辜成允的意外人生…
- 財報送內政部 僅見收支決算 婦聯會財產仍是謎
- 馮世寬︰國軍將研發新一代戰機
- 青壯年每年花1620億購衣 可蓋3棟101
- 甩電池爆炸 三星股價反大漲
- W Hotel命案 江哲瑋涉教唆滅證羈押禁見
- 白宮對中國發出警告 阻止在南海擴張軍武
- 子瑜挑龍蝦作伴 燦笑謝粉絲
- 中華電信 123暖心客服
- 萊爾富除夕休2小時 其他超商不跟進
- 供需吃緊價格上漲 力成去年營運傲視同業
- 川普簽署命令 美正式退出TPP
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉混戰、混戰，真正豈有此理？
- iPhone 8加持 台郡下半年大成長
- 法左派總統初選 前教長對決前總理
- 瑪丹娜喊炸白宮驚動CIA 急澄清是隱喻
- 日徵召也不順 「全日投」應戰
- 各飆7記三分球 浪花兄弟「耍」魔術
- 曾害2藝人遭傳訊 弘仁分會長暴力討債判刑
- NBA》遙望老大11年前神蹟 湖人後輩不爭氣
- 老布希病情改善 已轉出加護病房
- 〈職場心情筆記書〉管理同事，還是管理自己？
- 回擊中國「限韓令」 南韓開徵反傾銷稅
- 〈好康搶先報〉飯店優惠套裝 假期出遊趣
- 美媒︰反川普勢力 團結才有力
- 澳網》台小將許育修 青少年組一日雙勝
- 〈這時節的吃〉桂圓糯米糕 軟香好滋味
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 捷運環狀線包商 挖走好土 回填垃圾
- 《國際現場》中國比特幣交易 將收0.2%手續費
- 盧比歐點頭 提勒森任國務卿案可望過關
- 前朝駐外大使 川普全FIRE
- 《台股青紅燈》抱台灣50最妥當
- 奇力新三箭齊發 將100%收購旺詮
- 深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事
- 敘和談持續 可能發表共同文件
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉曾住豬舍10多年 受助家庭變資助人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分