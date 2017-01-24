〈南部〉曾住豬舍10多年 受助家庭變資助人

2017-01-24

單親媽養4小孩 展望會助學

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東市滿溢彩券行老闆娘鄭妙柔跟女兒吳偉倫，曾是台灣世界展望會資助家庭，三年前抽中彩券的經營權後，全家才搬離豬舍搭建的鐵皮屋，租屋開設彩券行，一樓當店面，樓上當住家，雖然日子不寬裕，但鄭妙柔和女兒現在各資助了一個世展會兒童，從受助身分變成資助人。

3年前開彩券行 感恩助弱勢

單親撫養四個孩子的鄭妙柔，從事保險工作，卻被朋友倒債，大女兒又車禍，房子還被法拍，厄運接踵而至，鄭妙柔請不起看護，一邊照顧生病的女兒，一邊扛起家計，家庭經濟兩頭燒，一家五口搬到廢棄豬舍搭建的鐵皮臨時住所，一住就是十多年。

鄭妙柔說，現在晚上都還會夢到當時四個孩子開學要註冊，那種繳不出學費的窘境，記得那時候每天都在為三餐、註冊費煩惱，因為再怎麼辛苦，也不能餓到孩子、荒廢孩子的學業，還好有展望會的助學金，「我才能夠安心入睡」。

吳偉倫說，小時候家境很艱困，住在豬舍搭建的鐵皮屋裡，不止「家徒四壁」可以形容，但看見媽媽不願放棄生活，還有社會愛心的幫忙，展望會從她小學資助到她讀完大學，讓她順利完成學業，她很感動也很感恩。

鄭妙柔說，現在經濟負擔漸漸減輕，希望幫助跟她們過去一樣的人，她和女兒各資助一個展望會的孩子，期盼有更多人一起做公益，讓更多弱勢家庭的孩子過好年。