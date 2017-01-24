| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉青少年創客 開南商工落點感應器「金」豔

2017-01-24

〔記者何世昌／台北報導〕「2016 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」上週落幕。開南商工劉為鍚、羅世勳與李培聞三位同學設計的「落點感應器」贏得高中職運動育樂組金牌；劉為鍚表示，網球比賽中，落點在邊線的爭議球，往往需要靠鷹眼系統檢視落點，因此發想在球場邊線設計感應器，排除爭議。

台灣選拔賽首度由北市府教育局主辦，國小、國中、高中職作品合計三百四十件角逐「台灣代表權」，奪牌作品今年暑假將赴日本參加世界賽。其中，開南商工學生以「落點感應器」、「無噪音的紅綠燈定向導盲裝置」勇奪兩面金牌。

「落點感應器」指導老師江明岳表示，感應器採用「端點短路」原理，事先在球場邊線設計薄膜電路系統，一旦網球落地、接觸邊線，就會造成短路，如此便能判讀是否壓線。

江明岳指出，由於經多次實驗，球落反彈的速度僅○．一秒，團隊據此區分選手踩線與擊球，藉此防範系統誤判。劉為鍚說，有了感應器後，就不必耗時調閱監視器、檢查鷹眼系統。

由開南商工黃柏昌、台北美國學校許勝傑、許雲捷兄妹共同設計的「無噪音的紅綠燈定向導盲裝置」專為視障者設計。這套裝置透過視障者的手杖觸發馬路上的感應裝置，啟動人行道上的指向性喇叭，讓視障朋友透過聲音的指引走在安全的路線上，指向性高的喇叭也不會讓聲音擴散干擾到旁人。

廣告
  • 由開南商工學生發明的「落點感應器」獲得「2016 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」金牌。 （北市教育局提供）

    由開南商工學生發明的「落點感應器」獲得「2016 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」金牌。 （北市教育局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
士林區農會選舉激烈 莊郭兩派為選舉人名冊互槓

莊派葉文忠 申請名冊遭拒絕農會選舉白熱化，北市農會選舉主戰場士林區，莊、郭兩派人馬昨為了選舉人名冊吵得不可開交。回鍋參選的士林區農會前理事長…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：〈台北都會〉青少年創客 開南商工落點感應器「金」豔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.