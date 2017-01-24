〈台北都會〉青少年創客 開南商工落點感應器「金」豔

2017-01-24

〔記者何世昌／台北報導〕「2016 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」上週落幕。開南商工劉為鍚、羅世勳與李培聞三位同學設計的「落點感應器」贏得高中職運動育樂組金牌；劉為鍚表示，網球比賽中，落點在邊線的爭議球，往往需要靠鷹眼系統檢視落點，因此發想在球場邊線設計感應器，排除爭議。

台灣選拔賽首度由北市府教育局主辦，國小、國中、高中職作品合計三百四十件角逐「台灣代表權」，奪牌作品今年暑假將赴日本參加世界賽。其中，開南商工學生以「落點感應器」、「無噪音的紅綠燈定向導盲裝置」勇奪兩面金牌。

「落點感應器」指導老師江明岳表示，感應器採用「端點短路」原理，事先在球場邊線設計薄膜電路系統，一旦網球落地、接觸邊線，就會造成短路，如此便能判讀是否壓線。

江明岳指出，由於經多次實驗，球落反彈的速度僅○．一秒，團隊據此區分選手踩線與擊球，藉此防範系統誤判。劉為鍚說，有了感應器後，就不必耗時調閱監視器、檢查鷹眼系統。

由開南商工黃柏昌、台北美國學校許勝傑、許雲捷兄妹共同設計的「無噪音的紅綠燈定向導盲裝置」專為視障者設計。這套裝置透過視障者的手杖觸發馬路上的感應裝置，啟動人行道上的指向性喇叭，讓視障朋友透過聲音的指引走在安全的路線上，指向性高的喇叭也不會讓聲音擴散干擾到旁人。