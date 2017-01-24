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〈台北都會〉《台北過好年-遊藝篇》5館所鬧春節 照常開放

2017-01-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕春節不停歇！華山1914創意園區、龍山文創B2、台北市電影主題公園、剝皮寮歷史街區及台北市孔廟等五個館所，在春節期間仍照常營業，溫馨團圓的農曆新年期間，除了享受全家相聚的歡樂時光，也可和親朋好友相約走春。

華山1914創意園區鄰近捷運忠孝新生站，民眾可在草地空間偷閒之外，還能走訪「FYE-For Your Earth友善＆純淨市集」，或是欣賞日星鑄字行「字體銅模修復計畫」特展，參觀「新生活提案所」，而賽先生在華山期間限定店，即起至三月十五日截止，除了新奇有趣的科學玩具，也將向女性科學家致敬。

位在龍山寺捷運站地下街的「龍山文創B2」，共有十九家具有地方特色的文創業者進駐，包含屢獲國際獎項，明華園設計顧問吳亮儀的「吳亮儀衣文創」、融入在地議題與保存推展傳統工藝的「阿金文創」與「阿金學堂」；在網路擁有高人氣的「貝克島手作烏克麗麗」也在此打造第一家實體店，並在「海馬207音樂空間」分享音樂創作的元素與歷程等。新春期間，各個藝文坊皆有特別活動。

「台北市電影主題公園」坐落武昌街與康定路口，二月份的「月光新年影展」以「面對勇氣」為主題，精選六部影片，闡述面對不同事情時都需要勇氣。

在完整保存清代街區的「剝皮寮歷史街區」閒適散步後，可順道前往步行時間不到十分鐘的艋舺龍山寺，系列燈節活動將從除夕夜開始，展至國曆三月十六日（農曆二月十九日）為止。

西門紅樓配合二○一七台北燈節活動，16工房推出新一波快閃店「PUA一號店POP UP ASIA」，另外還有六個全新品牌進駐，例如「Nonzero非零」，將抽象的藝術與設計、文化理念徹底落實於生活之中。

北美館即起至三月十九日期間舉辦「集什麼？Collecting and so on」展覽，邀請六位藝術家展出與收集概念相關的作品，藉由藝術家視角，引發觀者思考收集與自身的關係、意義和多樣性的共鳴。

草山行館即起至二月十二日止，推出「跟隨足跡，追尋印記—蔣公行館特展」，透過介紹台灣各地「蔣公行館」的歷史背景，讓民眾更加了解台灣這塊土地的歷史記憶。

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  • 西門紅樓配合二○一七台北燈節活動，16工房推出新一波快閃店「PUA一號店POP UP ASIA」，另外還有六個全新品牌進駐。（記者沈佩瑤攝）

    西門紅樓配合二○一七台北燈節活動，16工房推出新一波快閃店「PUA一號店POP UP ASIA」，另外還有六個全新品牌進駐。（記者沈佩瑤攝）

  • 台北市藝文館所、社教機構春節期間開閉館資訊

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